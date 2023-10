Real Madrid, Ancelotti: "A Napoli ho ricordi positivi, ma per noi è la gara più dura"

VERSO NAPOLI-REAL

Il tecnico dei Merengues: "Sarà una partita seria contro una delle migliori squadre d'Italia. Dovremo ripetere il match col Girona"

© Getty Images Il Real Madrid è pronto a fare visita al Napoli nella seconda giornata di Champions League e per Carlo Ancelotti, ex di giornata in panchina, sarà un big match particolare dopo il successo all'esordio contro l'Union Berlino all'ultimo respiro. "Tornare a Napoli è un ritorno al passato, qui ho vissuto momenti buoni e altri meno, ma sicuramente ho vissuto in una città meravigliosa e che ricordo positivamente. Per noi è la partita più difficile della fase a gironi".

Le armi del Real Madrid in questo inizio di stagione sono cambiate rispetto al recente passato, ma l'adattamento alla nuova realtà di Jude Bellingham è stato impressionante per prestazioni e numeri: "Sta mostrando le sue qualità - ha commentato Ancelotti alla vigilia del match -. Non importa se è il migliore al mondo o no, per me i miei giocatori lo sono tutti". Chi di recente ha trovato meno spazio è stato Luka Modric, nemmeno un minuto nelle ultime due partite: "Sorprende, ma a centrocampo la concorrenza è alta e può capitare. Non c'è nessun problema con lui, ci rispettiamo ed è una decisione tecnica che può cambiare di partita in partita". Per quanto riguarda la formazione Ancelotti non ha voluto sbilanciarsi: "Normale che abbia dei dubbi, ma ho diverse opzioni. Di sicuro dobbiamo ripartire da questa difesa perché se non si prendono gol ci sono più possibilità di vincere".

Per Ancelotti la gara del Maradona è la più difficile per il Real Madrid nel girone: "Kvaratskhelia e Osimhen sono due ottimi attaccanti che nell'ultimo anno sono saliti alla ribalta e dimostrano qualità per giocare in qualsiasi squadra. Stanno facendo, hanno fatto e faranno molto bene. Di Lorenzo? Gli faccio i complimenti per la crescita continua attraverso serietà e professionalità".

Il ritorno a Napoli, infine, lega Ancelotti a un periodo in carriera in cui non è andato tutto liscio a partire dal rapporto con De Laurentiis: "Non ha senso tornare sempre su questo tema - ha tagliato corto il tecnico del Real Madrid -. Se il rapporto tra allenatore e club non è al massimo, meglio fermarsi. È stata la decisione migliore per il Napoli e per me".