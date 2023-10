Napoli-Real Madrid: forte scossa di terremoto agita la vigilia

© twitter

Una scossa di terremoto ha reso particolarmente movimentata la vigilia di Napoli-Real Madrid, gara valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League. La scossa, di magnitudo 4.0, sarebbe avvenuta ai Campi Flegrei a una profondità di 2.6 chilometri ed è stata avvertita distintamente nei comuni dell'area flegrea e nei quartieri di Napoli, anche del centro storico, nonché dei quartieri di Bagnoli, Pianura, Agnano, Fuorigrotta, Vomero, Arenella, Rione Alto. Molte persone hanno lasciato i propri appartamenti e sono scese in strada sia a Fuorigrotta che nei comuni dell'area flegrea. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni.