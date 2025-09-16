Champions League: l’Arsenal parte bene, tonfo del Psv

ATHLETIC BILBAO-ARSENAL 0-2

Parte bene l’Arsenal, che va a prendersi i primi tre punti a San Mames contro l’Athletic Bilbao. Nel corso del primo tempo i Gunners cercano subito di innescare Gyokeres, che però è alle prese con un brutto taglio alla testa. Nonostante la botta lo svedese sfiora di testa il vantaggio, ma i baschi portano lo 0-0 fino all’intervallo. L’attaccante ex Sporting Lisbona flirta con il gol anche in avvio di ripresa, ma per l’1-0 i londinesi devono aspettare il 72’: Martinelli, entrato da pochi secondi, sfrutta il contropiede avviato da Trossard e batte Unai Simon. I padroni di casa provano a reagire, ma all’87’ crollano definitivamente: i ruoli si invertono, con Martinelli che apparecchia per il raddoppio di Trossard. L’Arsenal vince 2-0 e raccoglie i primi tre punti del girone, Athletic Bilbao ko.