CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: l’Arsenal parte bene, tonfo del Psv

I Gunners piegano l’Athletic Bilbao 2-0, olandesi ko 3-1 in casa contro il Saint-Gilloise

16 Set 2025 - 20:44
Si apre la fase a girone unico di Champions League 2025/26. Nel primo turno l’Arsenal trova subito i tre punti superando 2-0 in trasferta l’Athletic Bilbao: i Gunners riescono ad imporsi grazie a Martinelli e Trossard. Partenza amara per il Psv Eindhoven, sconfitto 3-1 tra le mura casalinghe dall’Union Saint-Gilloise: per la formazione belga a segno David, Hadj e Mac Allister, inutile il gol della bandiera olandese di van Bommel.

ATHLETIC BILBAO-ARSENAL 0-2
Parte bene l’Arsenal, che va a prendersi i primi tre punti a San Mames contro l’Athletic Bilbao. Nel corso del primo tempo i Gunners cercano subito di innescare Gyokeres, che però è alle prese con un brutto taglio alla testa. Nonostante la botta lo svedese sfiora di testa il vantaggio, ma i baschi portano lo 0-0 fino all’intervallo. L’attaccante ex Sporting Lisbona flirta con il gol anche in avvio di ripresa, ma per l’1-0 i londinesi devono aspettare il 72’: Martinelli, entrato da pochi secondi, sfrutta il contropiede avviato da Trossard e batte Unai Simon. I padroni di casa provano a reagire, ma all’87’ crollano definitivamente: i ruoli si invertono, con Martinelli che apparecchia per il raddoppio di Trossard. L’Arsenal vince 2-0 e raccoglie i primi tre punti del girone, Athletic Bilbao ko.

PSV-UNION SAINT-GILLOISE 1-3
Tonfo del Psv, sconfitto 3-1 tra le mura casalinghe per mano dell’Union Saint-Gilloise. La formazione belga parte subito molto bene, stappando la partita al 9’ con il calcio di rigore trasformato da David. I padroni di casa non reagiscono, e dopo mezzora (al 39’) gli ospiti raddoppiano grazie alla rete di Hadj. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 2-0, ma le cose per gli olandesi nella ripresa non migliorano: l’Union Saint-Gilloise si difende bene e colpisce ancora, archiviando la pratica all’81’ con Mac Allister. Nel finale c’è spazio soltanto per il gol della bandiera dei biancorossi, al 90’ con Ruben van Bommel (figlio di Mark). Vince l’Union Saint-Gilloise 3-1 e strappa tre punti all’esordio, sconfitta sonora per il Psv.

