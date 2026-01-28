champions league

Champions, ultima chiamata europea: le missioni di Inter, Juve, Napoli e Atalanta per playoff e ottavi

Scenari e prospettive del mercoledì di Champions: cosa serve a Inter, Juve e Napoli per gli ottavi o i playoff

28 Gen 2026 - 07:54
videovideo

Prima dell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, la realtà è cruda: nessuna delle quattro squadre italiane figura tra le prime otto della classe, posizione che garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale. Stasera giocheranno tutte le squadre in contemporanea alle 21 con Inter, Juventus, Napoli e Atalanta che sperano, almeno, di stare entro il 24° posto che garantisce i playoff.

Champions, le situazioni di Inter e Juventus

 Il crollo verticale registrato negli ultimi turni ha ridotto al lumicino le speranze (13,42%) di qualificazione diretta, con l'Inter di Chivu che mastica amaro dopo tre sconfitte pesanti e si ritrova ora a dover espugnare il muro giallo di Dortmund per sperare in un piazzamento migliore. Non va meglio alla Juventus, che pur avendo già in tasca il pass per i playoff, vede la vetta come un miraggio lontano. Per i bianconeri di Spalletti le proiezioni statistiche sono impietose e parlano di un 6,75% di possibilità di agganciare gli ottavi senza passare dalle forche caudine degli spareggi, scenario che costringerebbe la Vecchia Signora a tifare contro mezza Europa e contemporaneamente battere il Monaco.

La coppa della Champions League

Ottavi, playoff o eliminazione: le percentuali di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Champions, le situazioni di Napoli e Atalanta

 La situazione più delicata resta però quella del Napoli. La squadra di Antonio Conte si presenta alla sfida decisiva contro il Chelsea in una condizione di precarietà fisica e psicologica preoccupante, aggravata dai recenti stop contro Copenaghen e Benfica e dalla pesante sconfitta in campionato contro la Juventus. Attualmente fuori persino dalla zona playoff per colpa della differenza reti, gli azzurri si giocano tutto in una notte che vale oro, letteralmente. Oltre al prestigio sportivo, sul tavolo ci sono circa 11 milioni di euro per il passaggio del turno, senza contare i ricchi bonus legati al posizionamento finale in classifica. Un'eventuale eliminazione non sarebbe solo un danno d'immagine, ma un colpo durissimo alle casse del club, proprio mentre gli infortuni continuano a decimare la rosa e a minare le certezze tattiche dell'allenatore leccese. In questo scenario di sofferenza collettiva, l'Atalanta sembra quella con il cammino leggermente meno impervio, dovendo affrontare un Union SG sulla carta abbordabile per blindare almeno il ruolo di testa di serie nei playoff.

Champions e ranking Uefa per il quinto posto

 Tuttavia, la questione si sposta inevitabilmente sul piano nazionale e sul delicato equilibrio del ranking UEFA. L'Italia è scivolata al quinto posto, superata dalla Spagna e insidiata dalla Germania. Le sfide di stasera, che si giocheranno tutte in contemporanea alle 21, non decideranno solo il destino dei singoli club, ma stabiliranno se la Serie A potrà ancora ambire al quinto slot Champions per la prossima stagione. Tra proiezioni finanziarie e calcoli sportivi, il calcio italiano si prepara a una notte di passione dove vincere non è più un'opzione, ma l'unica via per non restare ai margini dell'élite europea.

champions league
playoff
ottavi
scenari
partite

