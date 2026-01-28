Champions, ultima chiamata europea: le missioni di Inter, Juve, Napoli e Atalanta per playoff e ottavi

Il crollo verticale registrato negli ultimi turni ha ridotto al lumicino le speranze (13,42%) di qualificazione diretta, con l'Inter di Chivu che mastica amaro dopo tre sconfitte pesanti e si ritrova ora a dover espugnare il muro giallo di Dortmund per sperare in un piazzamento migliore. Non va meglio alla Juventus, che pur avendo già in tasca il pass per i playoff, vede la vetta come un miraggio lontano. Per i bianconeri di Spalletti le proiezioni statistiche sono impietose e parlano di un 6,75% di possibilità di agganciare gli ottavi senza passare dalle forche caudine degli spareggi, scenario che costringerebbe la Vecchia Signora a tifare contro mezza Europa e contemporaneamente battere il Monaco.