Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real

Come da tradizione in questi ultimi anni, Real Madrid-Bayern regala spettacolo. L'andata va ai tedeschi, che al Bernabeu si impongono 2-1 ma che forse a fine partita devono persino mangiarsi le mani per le occasioni sfumate. La prima, clamorosa, è in avvio con Upamecano, che sbaglia il tap-in su sponda di Kane. È poi Neuer a dover fermare Mbappé e Vinicius, ma al 41' si sblocca la sfida: l'azione degli ospiti parte da un tocco di mano a centrocampo di Olise, che ha però il braccio attaccato al corpo. Si prosegue e Gnabry serve Diaz, che passa alle spalle dell'ex compagno di squadra al Liverpool, Alexander-Arnold, e fa 1-0. Doccia gelata per il Real, che però prende il secondo schiaffo a inizio ripresa: passano solo 25 secondi e Olise serve Kane, che di destro dal limite batte un Lunin non perfetto. Gli spagnoli rischiano di capitolare da corner, poi pian piano reagiscono: Upamecano sbaglia il retropassaggio di testa e la dà a Vinicius che, però, non riesce a superare Neuer, si allarga e con il destro trova solo l'esterno della rete. Se tra i blancos c'è però ancora speranza il merito è di Mbappé, che al 74' si fionda sul cross di Alexander-Arnold. La palla supera la linea nonostante il salvataggio di Neuer: l'orologio di Oliver vibra e così è 2-1. Nel finale, il Real non trova il 2-2, ma può ancora sperare nel passaggio del turno: dovrà però vincere con due gol di scarto all'Allianz Arena di Monaco. Il Bayern, invece, potrà persino permettersi di pareggiare per andare in semifinale a sfidare una tra Psg e Liverpool.