Champions League: il Bayern vince 2-1 a Madrid col Real

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Al Bernabeu decidono Diaz e Kane, Mbappé tiene vive le speranze dei blancos
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Il primo round dei quarti di finale di Champions League va al Bayern, che al Bernabeu batte 2-1 il Real Madrid. Tedeschi avanti a fine primo tempo (41') con il gol di Luis Diaz su assist di Gnabry (azione partita da un tocco di mano non punibile di Olise), dopo 25 secondi nella ripresa Kane raddoppia. I blancos rischiano ancora, poi iniziano a costruire le occasioni per accorciare le distanze: Vinicius perdona l'errore di Upamecano e solo davanti a Neuer la mette sull'esterno della rete. Al 74', però, il tap-in di Mbappé vale il 2-1. Gli spagnoli cercano anche il pareggio, ma devono arrendersi: il gol del francese, però, regala ancora ad Arbeloa una speranza in vista del ritorno del 15 aprile all'Allianz Arena. I bavaresi, tuttavia, avranno in casa due risultati su tre per andare in semifinale.
Come da tradizione in questi ultimi anni, Real Madrid-Bayern regala spettacolo. L'andata va ai tedeschi, che al Bernabeu si impongono 2-1 ma che forse a fine partita devono persino mangiarsi le mani per le occasioni sfumate. La prima, clamorosa, è in avvio con Upamecano, che sbaglia il tap-in su sponda di Kane. È poi Neuer a dover fermare Mbappé e Vinicius, ma al 41' si sblocca la sfida: l'azione degli ospiti parte da un tocco di mano a centrocampo di Olise, che ha però il braccio attaccato al corpo. Si prosegue e Gnabry serve Diaz, che passa alle spalle dell'ex compagno di squadra al Liverpool, Alexander-Arnold, e fa 1-0. Doccia gelata per il Real, che però prende il secondo schiaffo a inizio ripresa: passano solo 25 secondi e Olise serve Kane, che di destro dal limite batte un Lunin non perfetto. Gli spagnoli rischiano di capitolare da corner, poi pian piano reagiscono: Upamecano sbaglia il retropassaggio di testa e la dà a Vinicius che, però, non riesce a superare Neuer, si allarga e con il destro trova solo l'esterno della rete. Se tra i blancos c'è però ancora speranza il merito è di Mbappé, che al 74' si fionda sul cross di Alexander-Arnold. La palla supera la linea nonostante il salvataggio di Neuer: l'orologio di Oliver vibra e così è 2-1. Nel finale, il Real non trova il 2-2, ma può ancora sperare nel passaggio del turno: dovrà però vincere con due gol di scarto all'Allianz Arena di Monaco. Il Bayern, invece, potrà persino permettersi di pareggiare per andare in semifinale a sfidare una tra Psg e Liverpool.