Champions League, cosa serve a Juventus e Napoli per qualificarsi a ottavi e playoff

Le vittorie contro Bodo e Qarabag fanno tornare il sorriso a Spalletti e Conte: la qualificazione alla prossima fase è ancora possibile
Non è mai troppo tardi rimediare ai propri errori. Juventus e Napoli fin'ora non avevano brillato nelle League Phase di questa Champions League. Le vittorie sofferte contro Bodo Glimt e Qarabag però potrebbero aver raddrizzato i loro cammini europei: la qualificazione, almeno ai playoff, è ampiamente alla portata di entrambe. Per gli azzurri ci sarebbe addirittura un piccolo spiraglio per un posto in top8. Ma vediamo in dettaglio la situazione di entrambe.
Dopo il rigore fallito da Rasmus Hojlund qualche incubo ha fatto capolino nella testa di Antonio Conte e di tutti i tifosi del Napoli. Poi però è arrivato il solito "Mr Wolf" Scott McTominay a risolvere tutti i problemi degli azzurri con il gol che ha sbloccato la partita e con la girata che ha provocato l'autorete che l'ha chiusa. Con la vittoria contro il Qarabag la classifica del Napoli assume tutt'altro aspetto: con 7 punti e 3 partite ancora da giocare la qualificazione alla prossima fase è a un passo. Basterà fare 3 punti nei match che rimangono per essere sicuri di un posto tra le 24. Ne potrebbero bastare anche soltanto 2, ma in quel caso gli azzurri rischierebbero di venire esclusi per differenza reti (al momento -3). Secondo le simulazioni di Football Meets Data il Napoli ha l'86 per cento di qualificarsi ai playoff. Ma ci sarebbe ancora uno spiraglio per andare direttamente agli ottavi (4 per cento): con un percorso netto contro Benfica, Copenaghen (entrambe fuori casa) e Chelsea al Maradona il Napoli volerebbe a 16 punti, quota minima, in linea con la passata stagione, per chiudere in top8. Oltre a vincerle tutte, per essere sicuri di un posto agli ottavi Conte e suoi dovrebbero migliorare la differenza reti.
Il gol allo scadere di Jonathan David potrebbe aver cambiato il destino europeo della Juventus. I bianconeri con la vittoria in extremis contro il Bodo sono saliti a quota 6, a meno 4 dalla sicurezza dei playoff. Finire tra le prime 24 è ancora ampiamente alla portata di Spalletti (91 per cento secondo le proiezioni di Football Meets Data) e i suoi considerato che i prossimi due impegni saranno in casa contro Pafos e Benfica prima di chiudere la League Phase in Francia contro il Monaco. Per la top8 invece i bianconeri avrebbero bisogno di un aiuto di quelle che le precedono in classifica. Facendo bottino pieno nelle ultime tre gare la Juve arriverebbe a 15 punti, quota teoricamente non sufficiente per accedere direttamente agli ottavi. Se però quelle davanti dovessero rallentare e i bianconeri riuscissero a migliorare la loro differenza reti (al momento 0) oltre a fare 9 punti nelle prossime tre nulla sarebbe precluso.