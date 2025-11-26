Champions League, cosa serve a Juventus e Napoli per qualificarsi a ottavi e playoff

Dopo il rigore fallito da Rasmus Hojlund qualche incubo ha fatto capolino nella testa di Antonio Conte e di tutti i tifosi del Napoli. Poi però è arrivato il solito "Mr Wolf" Scott McTominay a risolvere tutti i problemi degli azzurri con il gol che ha sbloccato la partita e con la girata che ha provocato l'autorete che l'ha chiusa. Con la vittoria contro il Qarabag la classifica del Napoli assume tutt'altro aspetto: con 7 punti e 3 partite ancora da giocare la qualificazione alla prossima fase è a un passo. Basterà fare 3 punti nei match che rimangono per essere sicuri di un posto tra le 24. Ne potrebbero bastare anche soltanto 2, ma in quel caso gli azzurri rischierebbero di venire esclusi per differenza reti (al momento -3). Secondo le simulazioni di Football Meets Data il Napoli ha l'86 per cento di qualificarsi ai playoff. Ma ci sarebbe ancora uno spiraglio per andare direttamente agli ottavi (4 per cento): con un percorso netto contro Benfica, Copenaghen (entrambe fuori casa) e Chelsea al Maradona il Napoli volerebbe a 16 punti, quota minima, in linea con la passata stagione, per chiudere in top8. Oltre a vincerle tutte, per essere sicuri di un posto agli ottavi Conte e suoi dovrebbero migliorare la differenza reti.