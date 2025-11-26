Juventus, la vittoria di Bodø un punto di partenza: Spalletti può rilanciarsi con due armi in più

Koopmeiners ha dato prova di come, messo in quella posizione di braccetto sinistro, può garantire benefici alla costruzione della manovra, Miretti si è dimostrato pronto a ritagliarsi un ruolo centrale, ma ovviamente le attenzioni di tutti si sono concentrate sui marcatori della gelida serata norvegese: Openda e David, finalmente a segno. Il belga al primo gol in assoluto in maglia bianconera, il canadese risvegliatosi da un letargo che durava dalla prima di campionato. Naturalmente è presto per dire che entrambi si siano definitivamente sbloccati, ma è chiaro che questo è l'augurio di Spalletti e di tutto il popolo bianconero, che oltre alle magie di Yildiz e Conceiçao deve poter contare anche sulla vena realizzativa di centravanti che fin qui hanno fatto troppo poco. Loro possono e devono essere le due armi in più con cui dare il via a un percorso di rinascita.