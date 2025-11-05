Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
LE PREVISIONI

Champions League, quanti punti servono per la top8 e quanti per i playoff

A metà della League phase lo scenario inizia a diventare più chiaro: Inter certa della top 24, Juventus, Napoli e Atalanta possono crederci 

di Redazione
05 Nov 2025 - 12:15

A metà del guado tutto (o quasi) è ancora da decidere. Dopo quattro partite, in attesa dell'Inter e dell'Atalanta stasera, il percorso delle italiane in Champions League non sta rispettando pienamente le attese. Soprattutto dopo i pareggi casalinghi contro Sporting e Eintracht che relegano Juventus e Napoli rispettivamente al 23esimo e al 21esimo posto della classifica generale, a un passo dall'eliminazione diretta. Uscire senza passare nemmeno dai playoff sarebbe un danno gigantesco per le società italiane: sia per una questione economica che di blasone. Ma davvero Juve, Napoli e Atalanta rischiano di non qualificarsi nelle 24? Secondo le oltre 10mila simulazioni effettuate dalla piattaforma Football Meets Data la risposta è no.

PUNTI PER LA TOP 8:

Finire tra le prime 8 della classifica generale di Champions garantisce l'accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare dai playoff, oltre che un sostanzioso assegno da parte della Uefa. Secondo le previsioni di Football Meets Data soltanto l'Inter sarebbe ancora in corsa per questo traguardo. I nerazzurri un anno fa chiusero la fase a campionato al quarto posto con 19 punti e +10 di differenza reti. Nella passata stagione a chiudere il gruppo delle otto furono Aston Villa, Lille e Bayer Leverkusen con 16 punti e una differenza reti di +7 per le prime due e +8 per i tedeschi. Nonostante quanto si sia sentito dire nelle ultime settimane la quota per la top8 dovrebbe essere ancora la stessa: 16 punti con una ampia differenza reti positiva. L'Inter dopo 3 partite è a quota 9: l'impegno a San Siro contro il Kairat Almaty potrebbe proiettare i nerazzurri a 12, a -4 dall'obiettivo con ancora quattro gare da giocare. Nonostante il calendario dopo i kazaki diventi impegnativo (Atletico, Liverpool, Arsenal, Dortmund) le simulazioni vedono l'Inter tra le prime otto nell'81 per cento dei casi (senza considerare la possibile vittoria contro il Kairat). La top 24 invece, al momento, sarebbe garantita al 99,9% per Chivu e i suoi: con una vittoria sul Kairat sarà certezza. 

PUNTI PER LA TOP 24

Per Juventus, Napoli e Atalanta le probabilità di qualificarsi ai playoff sono inferiori rispetto a quelle dell'Inter ma comunque buone contrariamente a quello che si possa pensare dopo queste prime giornate. Secondo le simulazioni di Football Meets Data la quota per la top 24 si potrebbe abbassare rispetto a una stagione fa, quando Bruges, Sporting e Man City strapparono gli ultimi pass validi per i playoff con 11 punti e rispettivamente -4, +1 e +4 di differenza reti. In questa stagione si potrebbe finire nella top 24 con 9 o 10 punti e una differenza reti marcata. Uno scenario che darebbe ancora ampie possibilità alle italiane di farcela. Secondo le simulazioni al 4 di novembre l'Atalanta avrebbe il 79 per cento di possibilità, Napoli con l'81 e la Juventus al 73. Al momento la Dea, con 3 partite giocate, è a quota 4 punti con Marsiglia, Eintracht, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise da affrontare. Stessi punti degli uomini di Conte, già però a quota 4 match giocati, con Quarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea ancora da sfidare. Per i bianconeri invece, a quota 3 punti dopo 4 partite, serviranno almeno due vittorie contro Bodo, Pafos, Benfica e Monaco

champions league
inter
juventus
napoli
atalanta
qualificazione
ottavi di finale
playoff

