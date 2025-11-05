Champions League, quanti punti servono per la top8 e quanti per i playoff

Per Juventus, Napoli e Atalanta le probabilità di qualificarsi ai playoff sono inferiori rispetto a quelle dell'Inter ma comunque buone contrariamente a quello che si possa pensare dopo queste prime giornate. Secondo le simulazioni di Football Meets Data la quota per la top 24 si potrebbe abbassare rispetto a una stagione fa, quando Bruges, Sporting e Man City strapparono gli ultimi pass validi per i playoff con 11 punti e rispettivamente -4, +1 e +4 di differenza reti. In questa stagione si potrebbe finire nella top 24 con 9 o 10 punti e una differenza reti marcata. Uno scenario che darebbe ancora ampie possibilità alle italiane di farcela. Secondo le simulazioni al 4 di novembre l'Atalanta avrebbe il 79 per cento di possibilità, Napoli con l'81 e la Juventus al 73. Al momento la Dea, con 3 partite giocate, è a quota 4 punti con Marsiglia, Eintracht, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise da affrontare. Stessi punti degli uomini di Conte, già però a quota 4 match giocati, con Quarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea ancora da sfidare. Per i bianconeri invece, a quota 3 punti dopo 4 partite, serviranno almeno due vittorie contro Bodo, Pafos, Benfica e Monaco.