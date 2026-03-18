Orgoglio Dea all'Allianz Arena: a Monaco per l'onore contro i giganti del Bayern

L'Atalanta scende in campo stasera mercoledì 18 marzo alle ore 21:00 contro il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo il traumatico 1-6 subito alla New Balance Arena, la formazione di Raffaele Palladino cerca il riscatto morale in uno dei templi del calcio europeo. Il pesantissimo passivo dell'andata rappresenta il peggior risultato casalingo mai registrato da un club italiano nella fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale e la storia, sin qui, non ha mai concesso appelli: nessuna squadra, nelle coppe europee, è mai riuscita a ribaltare uno svantaggio di cinque reti lontano dalle mura amiche.