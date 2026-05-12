Ufficiale: il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45

12 Mag 2026 - 13:39

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45. Lo rende noto la Prefettura di Roma.

Ultimi video

02:27
MCH LAZIO RIFINITURA PRE INTER FINALE COPPA ITALIA 12/05 MCH

Guarda la rifinitura della Lazio prima della Finale: tensione al massimo

00:39
Roma Termini live

Roma Termini live

01:17
In treno con la Coppa

In treno con la Coppa

02:09
Sarri vuole la Coppa

Sarri vuole la Coppa

01:34
Il mercato dei diesse

Il mercato dei diesse

01:51
Malen, bomber "capitale"

Malen, bomber "capitale"

01:59
Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

01:32
Modric per il rush finale

Modric per il rush finale

00:22
MCH COPPA ITALIA ESCE DAL TRENO

La Coppa Italia arriva a Roma in treno

02:28
DICH PANUCCI SU FINALE DICH

Panucci: "L'Inter sta bene, è più forte della Lazio"

02:23
DICH CANDELA SU FINALE DICH

Candela: "Conoscendo bene Chivu, l'Inter vorrà vincere a tutti i costi"

01:51
Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

01:55
Lautaro digiuno di Coppa

Lautaro digiuno di Coppa

02:00
Finale Coppa Italia show

Finale Coppa Italia show

02:01
Lotta Champions: bagarre

Lotta Champions: bagarre

02:27
MCH LAZIO RIFINITURA PRE INTER FINALE COPPA ITALIA 12/05 MCH

Guarda la rifinitura della Lazio prima della Finale: tensione al massimo

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Kathleen Krueger
16:10
Kathleen Krueger all'Amburgo, sarà la prima ds donna in Bundesliga
15:39
Abodi: "Il derby e gli Internazionali? Ci si poteva pensare prima"
15:35
Coppa Italia: Lega Serie A, a Roma la 'Charity Gala Dinner'
1) Flick (Bayern Monaco)
15:33
Flick prolunga per due anni col Barcellona, "molto contento"
15:14
Sergio Ramos comprerà il Siviglia: firmato un accordo preliminare