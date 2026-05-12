Mondiali, lo stadio Atzeca preoccupa: anche la Nasa monitora la situazione

12 Mag 2026 - 13:34
© Foto da web

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Crescono le preoccupazioni sulla stabilità strutturale dello stadio Azteca a Città del Messico, che l'11 giugno ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali di calcio, mentre scienziati e funzionari esaminano le segnalazioni di graduali movimenti del terreno sotto la capitale messicana. Secondo quanto riportato dal quotidiano d'informazione sportiva Marca, la Nasa sta monitorando la situazione utilizzando sofisticati satelliti radar in grado di rilevare minime variazioni della superficie terrestre. Questa tecnologia permette ai ricercatori di mappare i cedimenti del terreno in tempo reale e di identificare le aree in cui le infrastrutture potrebbero essere sottoposte a una pressione crescente. In base ad alcune testimonianze, i danni all'interno dell'impianto sono diventati sempre più visibili, con frammenti di cemento che si staccano da alcune parti della struttura. Alcuni tifosi hanno anche prelevato pezzi dello storico stadio come souvenir, alimentando le preoccupazioni per la sua conservazione in vista del torneo mondiale. Gli scienziati attribuiscono il problema principalmente all'estrazione prolungata di acqua di falda dal sottosuolo di Città del Messico.

Partita inaugurale all'Atzeca, finale in New Jersey: tutti gli stadi del Mondiale 2026

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© sportmediaset | Dall'Atzeca di Città del Messico al MetLife di New York: 80 partite in 16 stadi, scorri la gallery e scoprili tutti
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