Coppa Italia: Lazio al Quirinane, medaglia ricordo per Mattarella

In occasione dell'incontro istituzionale previsto oggi al Quirinale prima della Finale di Coppa Italia 2026, la Lazio consegnerà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia commemorativa realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) nel 2024 per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto biancoceleste della stagione 1973-1974. L'omaggio - si legge in una notte - nasce dalla collaborazione tra la S.S. Lazio e IPZS e unisce memoria sportiva e tradizione della Zecca, trasformando una pagina significativa del calcio italiano in un oggetto destinato a durare nel tempo. La medaglia, coniata in argento 925% e realizzata dagli artisti incisori della Zecca dello Stato con tecniche che integrano lavorazioni tradizionali e contemporanee, è prodotta in tiratura limitata, elemento che ne rafforza il valore simbolico e collezionistico. La medaglia celebra uno dei momenti più iconici della storia della Lazio, un traguardo che ha segnato il calcio italiano e l'identità sportiva della Capitale.