Coppa Italia: Lazio al Quirinane, medaglia ricordo per Mattarella

12 Mag 2026 - 14:27

In occasione dell'incontro istituzionale previsto oggi al Quirinale prima della Finale di Coppa Italia 2026, la Lazio consegnerà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la medaglia commemorativa realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) nel 2024 per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto biancoceleste della stagione 1973-1974. L'omaggio - si legge in una notte - nasce dalla collaborazione tra la S.S. Lazio e IPZS e unisce memoria sportiva e tradizione della Zecca, trasformando una pagina significativa del calcio italiano in un oggetto destinato a durare nel tempo. La medaglia, coniata in argento 925% e realizzata dagli artisti incisori della Zecca dello Stato con tecniche che integrano lavorazioni tradizionali e contemporanee, è prodotta in tiratura limitata, elemento che ne rafforza il valore simbolico e collezionistico. La medaglia celebra uno dei momenti più iconici della storia della Lazio, un traguardo che ha segnato il calcio italiano e l'identità sportiva della Capitale. 

"Desideriamo esprimere, anche attraverso questo gesto simbolico, il profondo rispetto della S.S. Lazio verso le Istituzioni della Repubblica e verso il Presidente Mattarella, figura di equilibrio e riferimento per l'intero Paese. La medaglia del cinquantesimo anniversario del nostro primo Scudetto rappresenta un pezzo della storia sportiva italiana e della memoria collettiva della nostra comunità", ha dichiarato il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito. L'Amministratore delegato di IPZS, Michele Sciscioli, ha aggiunto: "L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasforma momenti significativi in oggetti che restano. Questa medaglia fissa nel tempo una pagina importante del nostro sport e rende omaggio alla storia della S.S. Lazio, che continua a essere parte viva della memoria collettiva del Paese".

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