Coppa Italia, Simonelli: "La finale è un evento che ci invidiano all'estero"

"Siamo insieme a campioni che hanno fatto grande il calcio italiano, ci auguriamo di averne altri in futuro dello stesso livello. La finale di Coppa Italia è diventata un evento di grande valore che ci guardano con invidia anche dall'estero". Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, in occasione dell'arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini di Roma, accompagnata dagli ambassador tra i quali Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Leonardo Bonucci, Fabio Capello, Gianluca Zambrotta. "La finale di Coppa Italia è a livello dei grandi eventi sportivi, una finale che abbiamo cercato di rendere sempre più interattiva con telecamere mai utilizzate nel calcio" aggiunge Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, che poi sull'arrivo del treno Frecciarossa a Roma, ormai una consuetudine per la finale di Coppa Italia, ammette come "questo è un progetto nato dalla voglia di voler tenere insieme Paese, che spesso si divide per poco", conclude.