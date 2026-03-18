CHAMPIONS LEAGUE

Pagelle Bayern-Atalanta: Scalvini e Bellanova tra coloro che si salvano

Quasi inesistenti sulla trequarti De Ketelaere e Sulemana, Hien e Koussonou soffrono molto gli attaccanti avversari 

di Enzo Palladini
18 Mar 2026 - 22:57
© Getty Images

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ATALANTA 

Sportiello 6 - Aveva parato un rigore a Kane, purtroppo per lui si era mosso anche un attimo prima dalla riga. Fino a quel momento (25' del primo tempo) aveva fatto la sua figura. 

Koussounou 5 - Si arrangia come può sul folletto Luis Diaz, davvero difficile da arginare. Ogni tanto prova a tenerlo lontano dall'area, con buona volontà. Si fa saltare nell'uno contro uno che porta al 4-0. 

Hien 5 - A livello fisico, lo scontro con Kane sarebbe anche proponibile, però poi l'inglese ha anche una gran tecnica e conosce tutti i segreti del mestiere. In questo caso lo usa girando alla larga dall'area, per evitare i tacchetti del nerazzurro. Nel secondo tempo Kane torna in area e non c'è niente da fare. 

Scalvini 6 - Sulle palle alte arriva quasi sempre lui, ma ha la sventura di trovarsi sbilanciato e con un braccio largo quando provoca il rigore dell'1-0 per il Bayern. Poca colpa sull'episodio, alla fine dimostra di essere il più lucido del reparto.  

Dal 38' st Ahanor sv. 

Bellanova 6 - Il primo a dare segnali di vita, ha il coraggio di dare un paio di strappi che mettono a disagio il giovane dirimpettaio Bischof. Non altrettanto bravi i compagni a seguirlo. 

Pasalic 5 - Fascia da capitano al braccio e posizione più arretrata del solito, da regista vero, ma proprio nella zona di campo dove i tedeschi sembrano in venti. Alla fine del primo tempo è sua la prima vera occasione nerazzurra, vanificata da un intervento istintivo di Urbig. Lo stesso a venti minuti dalla fine. 

Ederson 5,5 - Sapeva giù prima di entrare in campo che sarebbe stata una serata di sofferenza. La sua prima mezz'ora è da difensore puro su Guerreiro, con la lingua penzoloni e pochi palloni toccati. Poi viene avanzato un po' e si trova più a suo agio, crescendo un pochino in fase propositiva. Poi esce sfinito. 

Dal 13' st De Roon 5,5 - Entra per battere il record di presenze con la maglia dell'Atalanta, forse sperava in un momento migliore per questa celebrazione. 

Bernasconi 5,5 - Prova a dare una mano a Scalvini sul giovane talento Karl e appena può offre una soluzione sulla fascia sinistra per possibili ripartenze. Alla distanza si perde insieme a tutta la squadra. Una serata che gli sarà utile a livello didattico. 

De Ketelaere 5 - Reduce da un infortuno, non ha la condizione sufficiente per creare qualche difficoltà al blocco difensivo dei tedeschi. Pochi palloni toccati, poco apporto alla squadra. 

Dal 13' st Samardzic 6 - Un pizzico di lucidità in più rispetto al belga che sostituisce, ha il merito di scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori. 

Sulemana 5 - Per provare a uscire dalla zona difensiva., si affida ad alcune finezze velleitarie che non hanno grande effetto se non quello di favorire la riaggressione del Bayern. Sul 3-0 per il Bayern ha una buona occasione ma non la sfrutta più per sfortuna che per imperizia. 

Dal 26' st Raspadori 5,5 - Per lui era importante rimettere piede in campo, almeno quello.  

Scamacca 6 - Più che una partita di calcio, disputa un torneo di lotta libera. fa a sportellate con due e a volte con tre avversari, ci mette anche impegno ma da soli è sempre difficile lottare contro tanti. Settanta minuti di botte e frustrazione, ma almeno non si arrende. 

Dal 26' st Krstovic 5,5 - Partita troppo compromessa quando tocca lui entrare, nessuno spazio per gli eroismi come contro il Borussia Dortmund. 

Allenatore Palladino 5 - Gli errori più gravi sono stati commessi all'andata, in questo ritorno ha provato a fare bella figura e non si può dire che ci sia riuscito. 

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BAYERN 

Urbig 6,5; Stanisic 6,5 (29' st Gnabry 6), Kim 6,5, Tah 6, Bischof 6 (27' st Pavic 6); Goretzka 6, Pavlovic 7 (10' st Deniz Ofli 6); Karl 6,5, Guerreiro 6,5 (38' st Ito sv), Luis Diaz 7; Kane 7,5 (27' st Jackson 6). Allenatore Kompany 8. 

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