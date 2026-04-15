Champions League, Arsenal-Sporting 0-0: Arteta fatica ma raggiunge l'Atletico in semifinale

Un Emirates gremito accoglie Arsenal e Sporting Lisbona, con i portoghesi bravi ad approcciare l’avvio di match con grande intraprendenza, alla ricerca del gol utile a riequilibrare i conti, dopo la sconfitta per 1-0 subita all’andata. Suarez e Trincao provano a impensierire la retroguardia dei Gunners con un paio di tiri dalla distanza, mentre per i londinesi è il grande ex di serata a scaldare per primo il destro, ovvero Gyokeres. Tutti e tre peccano però di precisione al momento delle rispettive conclusioni, mentre Martinelli è provvidenziale nel riassorbire con un grande scatto la ripartenza fulminea di Catamo. Proprio il calciatore del Mozambico colpisce poi un palo clamoroso al 43’, legittimando il bel primo tempo giocato dai Leoni a Londra. Eze sfiora quindi il legno con un bel destro da fuori area in avvio di ripresa, mentre Madueke trova solo l’esterno della rete col suo sinistro. Proprio l’ex Chelsea è però poi costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, con il giovane classe 2009 Dowman che entra quindi al suo posto. Il talento cresciuto nell’Academy dell’Arsenal prova a dare nuove energie alla squadra di Arteta, che impatta sul palo all’84’ con Trossard: sfortunato il belga, a Rui Silva ormai battuto. Il triplice fischio ufficializza dunque lo 0-0, risultato che qualifica l’Arsenal in semifinale, dove i Gunners troveranno l’Atletico Madrid.