Champions League, Arsenal-Sporting 0-0: Arteta fatica ma raggiunge l'Atletico in semifinale
All'Emirates tante emozioni ma nessun gol. A decidere la qualificazione la rete allo scadere in portogallo di Havertz
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Sarà l’Arsenal a sfidare nelle semifinali di Champions League l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, capace di eliminare ieri il Barcellona. È questo il verdetto che emerge dal match di ritorno del quarto di finale contro lo Sporting, dove i Gunners pareggiano 0-0 all’Emirates contro i portoghesi. I ragazzi di Arteta passano quindi il turno grazie all’1-0 timbrato da Havertz nella gara d’andata a Lisbona. Salutano, dunque, la competizione i lusitani, che non riescono a centrare quello che sarebbe stato per loro un traguardo storico: lo Sporting non ha infatti mai giocato una semifinale di Champions League.
LA PARTITA
Un Emirates gremito accoglie Arsenal e Sporting Lisbona, con i portoghesi bravi ad approcciare l’avvio di match con grande intraprendenza, alla ricerca del gol utile a riequilibrare i conti, dopo la sconfitta per 1-0 subita all’andata. Suarez e Trincao provano a impensierire la retroguardia dei Gunners con un paio di tiri dalla distanza, mentre per i londinesi è il grande ex di serata a scaldare per primo il destro, ovvero Gyokeres. Tutti e tre peccano però di precisione al momento delle rispettive conclusioni, mentre Martinelli è provvidenziale nel riassorbire con un grande scatto la ripartenza fulminea di Catamo. Proprio il calciatore del Mozambico colpisce poi un palo clamoroso al 43’, legittimando il bel primo tempo giocato dai Leoni a Londra. Eze sfiora quindi il legno con un bel destro da fuori area in avvio di ripresa, mentre Madueke trova solo l’esterno della rete col suo sinistro. Proprio l’ex Chelsea è però poi costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio, con il giovane classe 2009 Dowman che entra quindi al suo posto. Il talento cresciuto nell’Academy dell’Arsenal prova a dare nuove energie alla squadra di Arteta, che impatta sul palo all’84’ con Trossard: sfortunato il belga, a Rui Silva ormai battuto. Il triplice fischio ufficializza dunque lo 0-0, risultato che qualifica l’Arsenal in semifinale, dove i Gunners troveranno l’Atletico Madrid.
LE STATISTICHE
- L’Arsenal ha raggiunto la semifinale di Champions League per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2005/06 (unica volta in cui raggiunse poi la finale), il 2008/09 e il 2024/25.
- L’Arsenal ha pareggiato due delle ultime quattro partite di Champions League (2V), lo stesso numero di segni ‘X’ per i Gunners rispetto alle precedenti 23 gare della competizione (17V, 4P).
- L’Arsenal non ha vinto quattro delle ultime cinque partite considerando tutte le competizioni (1N, 3P), dopo che aveva ottenuto 11 successi nelle precedenti 14 (3N).
- L’Arsenal ha pareggiato un match ad eliminazione diretta di Champions League con il risultato di 0-0 per la prima volta dall’andata degli ottavi di finale contro il Milan del 2007/08 (il 20 febbraio 2008, in casa anche in quel caso).
- L’Arsenal ha pareggiato un match per 0-0 considerando tutte le competizioni già per la terza volta nel 2026 (v Liverpool e Nottingham Forest in Premier League e contro Sporting CP in Champions League), dopo che aveva impattato a reti inviolate una sola volta in tutto il 2025 (v Nottingham Forest in campionato a febbraio).
- L’Arsenal ha ottenuto tre clean sheet consecutivi nella fase ad eliminazione diretta di una singola Champions League solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio e aprile 2006: sei in quel caso, tra l’andata degli ottavi di finale alla semifinale di ritorno.
- L’Arsenal è la squadra che ha collezionato il maggior numero di clean sheet in questa Champions League: otto, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra.
- L’Arsenal è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questa stagione considerando tutte le competizioni: 27, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra (Lione e Manchester City a 22).
- L'Arsenal (uno v Sporting CP) ha concluso al massimo una volta in porta nel corso di un match considerando tutte le competizioni solo per la seconda volta in questa stagione, la prima dopo il 31 agosto scorso: uno contro il Liverpool in Premier League, sconfitta in quel caso.
- Lo Sporting CP è il decimo club portoghese consecutivo a non riuscire a superare i quarti di finale di Champions League da quando il Porto, poi campione, eliminò il Lione nel 2003/04. Sei di queste 10 eliminazioni sono avvenute contro avversarie inglesi.
- Il totale degli Expected Goals combinati di entrambe le squadre in questa partita è stato di 0.93 (0.64 Arsenal, 0.29 Sporting), il più basso di qualsiasi partita di Champions League nel 2025/26, e il più basso in qualsiasi quarto di finale della competizione dal Barcellona contro il Manchester United nell'aprile 2019 (0.68).