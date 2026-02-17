Champions League 2026: Juve e Atalanta al via dei playoff per gli ottavi

Scenario decisamente complesso per la Juventus, che si ritrova davanti il Galatasaray di Okan Buruk. I bianconeri sono ancora freschi di rabbia per l'ingiusta espulsione di Kalulu rimediata contro l'Inter, ma Luciano Spalletti sa che non c'è spazio per le lamentele. Il pericolo numero uno arriva dall'attacco dei turchi: la coppia Osimhen-Icardi ha già messo a segno 30 gol e promette di mettere a dura prova la tenuta difensiva bianconera. La Juve sta costruendo una fisionomia solida ma fatica ancora a concretizzare sotto porta; il grande vantaggio, però, resta il ritorno da giocare all'Allianz Stadium, dove il tifo di casa dovrà fare la differenza. La buona notizia è il rientro di Khephren Thuram, che aveva saltato il Derby d'Italia, ma non è stato convocato Jonathan David per un fastidio all'inguine.