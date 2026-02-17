Champions League 2026: Juve e Atalanta al via dei playoff per gli ottavi

Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest
Iniziano gli spareggi di Champions League: la Juventus affronta il Galatasaray di Osimhen e l'Atalanta il Dortmund
Tornando ad accendersi i riflettori sulla Champions League, anche se non è ancora il momento della fase finale visto che, archiviata la fase a gironi con l'amaro flop del Napoli, il calcio italiano si aggrappa alle sue tre superstiti - Inter, Juventus e Atalanta - chiamate ad affrontare gli spareggi per strappare un pass verso gli ottavi di finale. Oggi tocca a Juventus e Atalanta, domani sarà il turno dell'Inter.
Scenario decisamente complesso per la Juventus, che si ritrova davanti il Galatasaray di Okan Buruk. I bianconeri sono ancora freschi di rabbia per l'ingiusta espulsione di Kalulu rimediata contro l'Inter, ma Luciano Spalletti sa che non c'è spazio per le lamentele. Il pericolo numero uno arriva dall'attacco dei turchi: la coppia Osimhen-Icardi ha già messo a segno 30 gol e promette di mettere a dura prova la tenuta difensiva bianconera. La Juve sta costruendo una fisionomia solida ma fatica ancora a concretizzare sotto porta; il grande vantaggio, però, resta il ritorno da giocare all'Allianz Stadium, dove il tifo di casa dovrà fare la differenza. La buona notizia è il rientro di Khephren Thuram, che aveva saltato il Derby d'Italia, ma non è stato convocato Jonathan David per un fastidio all'inguine.
Dopo aver ereditato le difficoltà della gestione Juric, Raffaele Palladino ha sin qui fatto un gran lavoro, costruendo un'Atalanta capace di infilare una striscia di risultati positivi impressionante. Tuttavia, la prova del nove arriva contro il Borussia Dortmund, squadra in salute e attualmente seconda in Bundesliga. La Dea si presenta a questa sfida con le polveri bagnate a causa delle pesanti assenze di De Ketelaere e Raspadori, perdite che complicano non poco il piano gara contro i tedeschi, reduci da un roboante 4-0 in campionato. Servirà la miglior versione dell'Atalanta per arginare l'esuberanza giallonera.
