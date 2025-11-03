Logo SportMediaset

CHAMPIONS LEAGUE

Champions, il Real ad Anfield per l'omaggio a Diogo Jota

La lettera dell'ex compagno Trent Alexander-Arnold: "Manchi ogni giorno" 

03 Nov 2025 - 22:36

Il Real Madrid a Liverpool nel ricordo di Diogo Jota. Alla vigilia della sfida di Champions contro i Reds, una delegazione del club spagnolo si è recata ad Anfield per omaggiare il giocatore portoghese scomparso insieme al fratello André in un tragico incidente stradale a Zamora. Il suo ex compagno, Trent Alexander-Arnold, insieme a Xabi Alonso, Dean Huijsen ed Emilio Butragueño ha deposto due mazzi di fiori davanti all'ingresso principale dello stadio e ad accompagnare il suo bouquet di fiori rossi e bianchi c'era una lettera toccante scritta dal giocatore inglese: "Amico mio, Diogo. Ci manchi tantissimo, ma ti amiamo ancora profondamente. Il tuo ricordo e quello di André vivranno sempre. Sorrido ogni volta che penso a te e ricorderò sempre i bei momenti che abbiamo condiviso. Mi manchi, amico mio, ogni singolo giorno". Insieme al mazzo di fiori, anche un controller della PlayStation rosso, un omaggio ai leggendari festeggiamenti dell'ex calciatore con il joystick invisibile. 

Un pensiero da parte del Real anche sull'altro mazzo di fiori: "Il Real Madrid esprime le sue condoglianze al Liverpool FC e alla famiglia di Diogo Jota. Il mondo del calcio piange la perdita di un giocatore eccezionale e di una persona incredibile". 

diogo jota
liverpool
real madrid
alexander-arnold

