Chelsea, che cuore: il bonus del Mondiale Club anche alla famiglia di Diogo Jota

La vittoria al mondiale è valsa al Chelsea circa 100 milioni di euro. Di questi, 14 milioni di euro sono stati destinati ai giocatori, quindi 430.000 euro a calciatore: e proprio i calciatori devolveranno una cifra analoga alle famiglie dei due portoghesi scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio a Zamora. La Premier League omaggerà i due calciatori durante la prima giornata del campionato al via domani: un minuto di silenzio su tutti i campi, mentre il Liverpool - la squadra in cui giocava Diogo Jota - svelerà un mosaico in loro memoria durante la partita contro il Bournemouth di domani. I Reds hanno ritirato per la prima volta nella storia il numero 20 di Jota dalla prima squadra, dalle giovanili e dalla squadra femminile.