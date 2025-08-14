Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL CAMPIONE SCOMPARSO

Chelsea, che cuore: il bonus del Mondiale Club anche alla famiglia di Diogo Jota

Il club londinese ha deciso di distribuire circa 14 milioni di euro divisi tra i propri giocatori dopo il trionfo nella competizione: tra i beneficiari anche la famiglia del portoghese 

14 Ago 2025 - 11:28
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Cuore d'oro a Stamford Bridge. Il Chelsea donerà infatti parte del ricco premio incassato al Mondiale per Club alle famiglie di Diogo Jota e del fratello Andrè Silva, scomparsi a inizio luglio in un tragico incidente automobilistico in Spagna. Secondo quanto riporta The Athletic, i giocatori del club inglese hanno deciso di devolvere una quota del denaro ricevuto per la vittoria della Coppa ai familiari dei due portoghesi.

La vittoria al mondiale è valsa al Chelsea circa 100 milioni di euro. Di questi, 14 milioni di euro sono stati destinati ai giocatori, quindi 430.000 euro a calciatore: e proprio i calciatori devolveranno una cifra analoga alle famiglie dei due portoghesi scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio a Zamora. La Premier League omaggerà i due calciatori durante la prima giornata del campionato al via domani: un minuto di silenzio su tutti i campi, mentre il Liverpool - la squadra in cui giocava Diogo Jota - svelerà un mosaico in loro memoria durante la partita contro il Bournemouth di domani. I Reds hanno ritirato per la prima volta nella storia il numero 20 di Jota dalla prima squadra, dalle giovanili e dalla squadra femminile.

Leggi anche

Diogo Jota, scultura ad Anfield: verrà realizzata con gli omaggi dei tifosi

diogo jota
liverpool
chelsea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

01:36
Grosso: "Vogliamo partire forte"

Grosso: "Vogliamo partire forte"

01:44
Da Seattle a Monza

Da Seattle a Monza

01:47
Ritorna la Coppa Italia

Ritorna la Coppa Italia

02:05
Conte non si ferma

Conte non si ferma

00:30
De Winter a Milan Tv

De Winter a Milan Tv

02:42
Jashari, parole rossonere

Jashari, parole rossonere

01:51
Da Zenga a Di Maria

Da Zenga a Di Maria

00:24
MCH VISITE MEDICHE ATHEKAME 14/8 MCH

Milan, è arrivato Athekame

05:59
mch atalanta bd 2

Atalanta, allenamento con i tifosi allo stadio: presenti i Percassi

03:48
DICH BRAMBILLA POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve Next Gen, Brambilla: "Bella festa, sempre bello esserci"

03:44
DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

I più visti di Calcio

Donnarumma scaricato

Donnarumma scaricato

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

MCH MONZA-INTER 1'

Monza-Inter: i nerazzurri passano ai rigori, gli highlights

Chelsea-Milan 4-1

Chelsea-Milan 4-1

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Cagliari, Pisacane: "Crediamo nella Coppa Italia"
13:05
Chiellini: "Ibra il più forte, Ronaldo un esempio"
12:04
eFootall si aggiorna con il calciomercato estivo
11:33
Man City, Grealish all'Everton: la "10" va a Cherki
10:52
Post razzisti contro Tel dopo Supercoppa, Tottenham: "Vigliacchi"