Champions - Top8, playoff ed eliminazione: le previsioni per Inter, Atalanta, Napoli e Juve al giro di boa

Quattro giornate su otto: la 'fase campionato' della Champions League è a metà del cammino. L'Inter è terza in classifica grazie al 4 su 4 arrivato con il successo contro il Kairat, a parità di punti (12) con Bayern e Arsenal ma penalizzata da numero di gol fatti e differenza reti rispetto ai tedeschi e agli inglesi, l'Atalanta è 16esima (7punti) in virtù del colpo esterno a Marsiglia, il Napoli è 24esimo (4 punti e ultimo posto valido per l'accesso ai playoff), la Juve invece è 26esima con soli 3 punti e virtualmente fuori, seconda delle escluse. Con 12 punti ancora in palio, tutto però è ovviamente ancora in gioco, anche per i bianconeri.
Secondo i dati elaborati da Football Meets Data, tenuto conto della classifica attuale e dei prossimi incontri in calendario, alcune previsioni statistiche (c'è poi sempre il campo, con la sua aleatorietà da tenere in conto) si possono tuttavia fare. Sulle prime otto, quelle che passeranno direttamente agli ottavi, ad esempio: per il computer sono praticamente certe Arsenal, Bayern e Manchester City, con rispettivamente il 99%, il 96% e l'85% di canches. Segue poi l'Inter, che da ora in poi avrà però quattro big match con Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund, con il 76% di possibilità. Per queste prime quattro c'è già la certezza in ogni caso dei play-off. A chiudere il primo blocco delle 'elette' ci sono in previsione Liverpool, Psg, Real Madrid e Barcellona: di queste solamente i blaugrana hanno meno del 50% di possibilità di centrare l'obiettivo.
Dalla nona alla 24esima posizione (quelle valide per l'approdo ai playoff) è grande bagarre, con Newcastle, Chelsea, Totthenam e Dortmund sempre e comunque in lotta per entrare nella Top8. In questo 'mischione' ci sono anche le altre tre italiane di Champions: c'è l'Atalanta che si proietta verso la 15esima posizione finale, praticamente certa degli spareggi (94% di possibilità), c'è il Napoli per cui è prevista la 17esima posizione con l'81% di chances per i playoff e infine anche la Juve che rientrebbe così in gioco proiettandosi al 20esimo posto con un buon 75% di possibilità. Per il computer, invece, la prima delle escluse sarà il Marsiglia di De Zerbi.
Eleborazioni e previsioni, si diceva, ovviamente soggette alla prova del campo. Dell'Inter e delle sue prossime avversarie abbiamo già scritto: quattro sfide da elevatissimo coefficiente di difficoltà. Per l'Atalanta, invece, una seconda metà di 'Phase League' più abbordabile: per i bergamaschi ci sono infatti Eintracht, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise. Il Napoli si muove, su per giù, in territorio simile, forse un tantino meno impervio: sulla strada di Conte ci sono Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea. Decisamente più favorevole il calendario della Juve che incrocerà Bodo, Pafos, Benfica e Monaco, sulla carta tutte sfide più che abbordabili. A patto, va da sè, di un cambio di marcia non più procrastinabile.