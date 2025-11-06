Champions - Top8, playoff ed eliminazione: le previsioni per Inter, Atalanta, Napoli e Juve al giro di boa

Quattro giornate su otto: la 'fase campionato' della Champions League è a metà del cammino. L'Inter è terza in classifica grazie al 4 su 4 arrivato con il successo contro il Kairat, a parità di punti (12) con Bayern e Arsenal ma penalizzata da numero di gol fatti e differenza reti rispetto ai tedeschi e agli inglesi, l'Atalanta è 16esima (7punti) in virtù del colpo esterno a Marsiglia, il Napoli è 24esimo (4 punti e ultimo posto valido per l'accesso ai playoff), la Juve invece è 26esima con soli 3 punti e virtualmente fuori, seconda delle escluse. Con 12 punti ancora in palio, tutto però è ovviamente ancora in gioco, anche per i bianconeri.