Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Champions - Top8, playoff ed eliminazione: le previsioni per Inter, Atalanta, Napoli e Juve al giro di boa

La squadra di Chivu proiettata agli ottavi, bene l'Atalanta per gli spareggi, Napoli e Juve non possono più sbagliare

di Pepe Ferrario
06 Nov 2025 - 09:19

Quattro giornate su otto: la 'fase campionato' della Champions League è a metà del cammino. L'Inter è terza in classifica grazie al 4 su 4 arrivato con il successo contro il Kairat, a parità di punti (12) con Bayern e Arsenal ma penalizzata da numero di gol fatti e differenza reti rispetto ai tedeschi e agli inglesi, l'Atalanta è 16esima (7punti) in virtù del colpo esterno a Marsiglia, il Napoli è 24esimo (4 punti e ultimo posto valido per l'accesso ai playoff), la Juve invece è 26esima con soli 3 punti e virtualmente fuori, seconda delle escluse. Con 12 punti ancora in palio, tutto però è ovviamente ancora in gioco, anche per i bianconeri. 

Leggi anche

Inter superficiale e disattenta: col Kairat le buone notizie sono la vittoria e il ritorno di Thuram

Secondo i dati elaborati da Football Meets Datatenuto conto della classifica attuale e dei prossimi incontri in calendario, alcune previsioni statistiche (c'è poi sempre il campo, con la sua aleatorietà da tenere in conto) si possono tuttavia fare. Sulle prime otto, quelle che passeranno direttamente agli ottavi, ad esempio: per il computer sono praticamente certe Arsenal, Bayern e Manchester City, con rispettivamente il 99%, il 96% e l'85% di canches. Segue poi l'Inter, che da ora in poi avrà però quattro big match con Atletico, Liverpool, Arsenal e Dortmund, con il 76% di possibilità. Per queste prime quattro c'è già la certezza in ogni caso dei play-off. A chiudere il primo blocco delle 'elette' ci sono in previsione Liverpool, Psg, Real Madrid e Barcellona: di queste solamente i blaugrana hanno meno del 50% di possibilità di centrare l'obiettivo.

© @fmeetsdata

© @fmeetsdata

Dalla nona alla 24esima posizione (quelle valide per l'approdo ai playoff) è grande bagarre, con Newcastle, Chelsea, Totthenam e Dortmund sempre e comunque in lotta per entrare nella Top8. In questo 'mischione' ci sono anche le altre tre italiane di Champions: c'è l'Atalanta che si proietta verso la 15esima posizione finale, praticamente certa degli spareggi (94% di possibilità), c'è il Napoli per cui è prevista la 17esima posizione con l'81% di chances per i playoff e infine anche la Juve che rientrebbe così in gioco proiettandosi al 20esimo posto con un buon 75% di possibilità. Per il computer, invece, la prima delle escluse sarà il Marsiglia di De Zerbi.

Leggi anche

Un gioiello di Samardzic piega l’OM al 90': Juric espugna il Vélodrome e avvicina i playoff

Eleborazioni e previsioni, si diceva, ovviamente soggette alla prova del campo. Dell'Inter e delle sue prossime avversarie abbiamo già scritto: quattro sfide da elevatissimo coefficiente di difficoltà. Per l'Atalanta, invece, una seconda metà di 'Phase League' più abbordabile: per i bergamaschi ci sono infatti Eintracht, Chelsea, Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise. Il Napoli si muove, su per giù, in territorio simile, forse un tantino meno impervio: sulla strada di Conte ci sono Qarabag, Benfica, Copenaghen e Chelsea. Decisamente più favorevole il calendario della Juve che incrocerà Bodo, Pafos, Benfica e Monaco, sulla carta tutte sfide più che abbordabili. A patto, va da sè, di un cambio di marcia non più procrastinabile.

Leggi anche

Il City distrugge il Dortmund, pari a sorpresa per Chelsea e Barça. Storico successo del Pafos

champions
ottavi champions
playoff
inter
atalanta
napoli
juventus

Ultimi video

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

03:01
DICH BELLANOVA POST MARSIGLIA DICH

Bellanova: "Ci serviva questa vittoria dopo Udine"

03:00
DICH CARLOS AUGUSTO POST KAIRAT DICH

Carlos Augusto: "Non abbiamo sottovalutato l'avversario"

01:19
DICH GASPERINI PRE RANGERS DICH

Gasperini: "Partita e ambiente molto difficili, ci aspettiamo una gara impegnativa"

00:56
DICH GALLOPPA PRE MAINZ V2

Galloppa: "Serve essere pratici, mica vengo qui per fare il tiki taka dopo un giorno..."

01:36
DICH SCARONI MILAN STADIO DICH

Scaroni: "Obiettivo avere lo stadio pronto nella stagione 2030/31"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

I più visti di Champions League

DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

Conte: "Sento sempre critiche, ma siamo primi in classifica. E questo dà fastidio"

Vlahovic trascinatore, Kalulu punto fermo. Rui Silva è un muro, Di Gregorio no

Champions, quanti punti servono per la top8 e quanti per i playoff: le chance delle italiane

Napoli, occhio all'Eintracht: macchina da gol con giovani terribili e due ex Serie A

Diaz si scusa dopo l'entrata killer su Hakimi: nessuna frattura alla caviglia, ma il 2025 è finito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:26
Infantino a Forum con Trump, Fifa lancia "premio della pace"
10:15
Real Madrid, nelle prossime ore esami per Valverde
09:05
Scaroni: "Inchiesta ultrà? Liberato Curva Milan da criminali"
23:58
Parma, Valeri prova a recuperare per il MIlan
23:47
Atalanta, Samardzic: "Grandissima reazione e vittoria meritata"