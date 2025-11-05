Logo SportMediaset

Champions League: il Qarabag ferma il Chelsea, storico successo del Pafos

I ciprioti sconfiggono clamorosamente il Villarreal, 2-2 a Baku tra i Blues e la formazione dell'Azerbaijan

05 Nov 2025 - 20:52
© Getty Images

© Getty Images

Le prime gare del mercoledì della Champions League ci consegnano due risultati assolutamente a sorpresa. Il Pafos fa infatti la storia in casa e sconfigge 1-0 il Villarreal, ottenendo il suo primo successo: l'eroe è Luckassen, in gol al 47'. Ancor più clamoroso il pari del Qarabag, che ferma il Chelsea sul 2-2: non bastano le reti di Estevao e Garnacho ai Blues, che vengono fermati a Baku. Ben sette punti per gli azeri, dopo quattro turni.

QARABAG-CHELSEA 2-2
Prosegue la grande Champions League del Qarabag, che sale a quota 7 punti dopo quattro giornate: è 2-2 col Chelsea, che riacciuffa gli azeri con Garnacho. Sin dai primissimi minuti è molto pericolosa la formazione di casa, che attacca alta i Blues e costruisce delle interessanti ripartenze, ma è la formazione inglese a passare in vantaggio. Merito di Estevao, che rientra sul suo piede preferito e buca il portiere al 16'. Da qui in poi il Chelsea sembra esaltarsi con la sua tecnica, ma c'è una durissima reazione del Qarabag: Duran colpisce un palo e, sulla ribattuta, Leandro Andrade insacca l'1-1 al 28'. Yafarguliyev sfiora anche il vantaggio per il Qarabag, che arriva al 38': Hato causa un rigore e Jankovic lo trasforma per il clamoroso vantaggio della formazione di casa. I Blues subiscono il contraccolpo e reagiscono solo nella ripresa, quando Garnacho sigla il pari al 53'. Sembra il preludio alla rimonta vincente della formazione di Maresca, invece gli azeri rispondono con impeto e non escono mai dalla gara. Addai sfiora il gol-vittoria del Qarabag, che rischia grosso sulla conclusione di Enzo Fernandez. Arriva comunque un punto a testa e le squadre proseguono, clamorosamente, a braccetto: sette punti sia per il Chelsea che per gli azeri, che portano a casa il premio-partita da 38mila euro promesso dal loro presidente in caso di pareggio o vittoria. 

PAFOS-VILLARREAL 1-0
Ancor più clamoroso il risultato che arriva da Cipro, dove il Pafos sconfigge a sorpresa un Villarreal molto deludente. Sin dai primissimi minuti della sfida, il Submarino Amarillo lascia il controllo della partita alla formazione di casa e si trincera in contropiede. Una strategia che aveva funzionato contro la Juventus, nell'unico punto conquistato dal Villarreal in quattro gare, ma non funziona in terra cipriota. Il Pafos infatti si dimostra all'altezza e, pallone dopo pallone, prende coraggio. Nasce così la rete del vantaggio, che arriva da un'azione da calcio piazzato: corner battuto alla perfezione, testa di Luckassen ed è 1-0 per il Pafos. Il Villarreal si butta a capofitto in avanti a caccia del gol, ma è troppo tardi. Con un paio di brividi, i ciprioti portano a casa i tre punti e conquistano la prima storica vittoria in Champions League. Il Pafos sale così a quota cinque punti, disastroso il Villarreal che si ferma a quel pari contro la Juve: da allora, solo sconfitte. 

champions

