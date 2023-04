Bayern Monaco, tensione alle stelle: rissa Mané-Sané dopo il ko col Manchester City

LA RICOSTRUZIONE

Nervi tesi in casa Bayern, con Mané e Sané protagonisti di una rissa dopo il ko di Manchester

È caos in casa Bayern Monaco dopo la sonora sconfitta subita in Champions League contro il Manchester City. Al termine del match, che di fatto ha portato i tedeschi con un piede fuori dalla competizione, una violenta rissa è scoppiata all'interno dello spogliatoio bavarese. Secondo quanto riferito dalla Bild a venire alle mani sarebbero stati Leroy Sané e Sadio Mané, con quest'ultimo che avrebbe fatto partire la scazzottata col tedesco.

Nervi tesi, anzi tesissimi in casa Bayern dopo la sonora scoppola di Champions. I bavaresi di Tuchel, contro ogni aspettativa, hanno infatti subito tre gol dai Citizens senza riuscire a segnare e, soprattutto, mostrare il grande calcio che gli ha permesso di accedere ai quarti. Ma non solo, perché oltre il danno sul campo c'è la clamorosa beffa nello spogliatoio. Vedi anche Champions League "Negro, vai in Africa": insulti razzisti a Upamecano dopo gli errori col City

Rientrati dopo il ko, infatti, tra i giocatori c'è stata tensione e addirittura una rissa. Secondo quanto ricostruito dalla Bild, sarebbe stato Sadio Mané a farla partire, con il senegalese ex Liverpool che infuriato per il risultato ha preso di mira il compagno Leroy Sané. Stando a quanto ricostruito, l'ex City è stato colpito volto con un pugno ed è uscito sanguinante dal confronto. I due sono stati separati dai compagni di squadra, visibilmente scossi dall'accaduto. Di ritorno in Germania Mané è salito su una macchina privata, mentre Sané è tornato sul pullman della squadra con i compagni.