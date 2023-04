"Negro, vai in Africa": insulti razzisti a Upamecano dopo gli errori col City

BAYERN MONACO

Il difensore francese vittima degli haters sui social. Il Bayern lo difende: "Condanniamo ogni forma di razzismo"

© afp La brutta sconfitta contro il Manchester City che pregiudica il cammino in Champions League del Bayern Monaco ha provocato la vergognosa reazione sui social contro Dayot Upamecano, uno dei peggiori in campo e autore di alcuni gravi errori che hanno favorito la goleada degli inglesi. Sotto l’ultimo post pubblicato dal difensore francese su Instagram, datato primo aprile e riferito alla vittoria del Bayern sul Dortmund, sono apparsi diversi commenti denigratori. Molti utenti hanno scritto inserendo le emoticon delle scimmie, altri hanno utilizzato la parola 'negro' e altri ancora gli hanno detto di andare a giocare in Africa. Immediata la reazione del club tedesco: "Noi tutti condanniamo il razzismo in maniera totale. L’intero club è con te, Upa".

Uno dei gruppi della tifoseria organizzata della curva bavarese si è subito schierato con Upamecano che per il momento ha scelto la via del silenzio e non si è pronunciato sull'accaduto. Di certo l'ennesimo episodio da censurare e di cui vergognarsi.

