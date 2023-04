City da urlo, Haaland implacabile: Guardiola favorito per la Champions

L'ANALISI

Lezione di calcio al Bayern nel primo round dei quarti e semifinale ipotecata: Pep punta al tris

© Getty Images Dopo il tris rifilato al Bayern, il Manchester City si candida a essere la principale favorita per la vittoria finale dell'edizione 2022/2023 della Champions League. La lezione di calcio andata in scena nell'andata dei quarti di finale all'Etihad ha confermato infatti non solo la potenza di fuoco dei Citizens, ma anche le enormi potenzialità di un gruppo capace di mettere all'angolo qualsiasi avversario con ritmo, gioco e intensità. Una macchina perfetta guidata in panchina da Guardiola e trascinata in campo da un Haaland implacabile.

Vedi anche Champions League Champions League: il Manchester City travolge il Bayern, è 3-0 all'Etihad

Contro il Bayern, il bomber norvegese ha servito l'assist del 2-0 a Bernardo Silva e poi ha messo la zampata sul match firmando il 3-0 che ha chiuso i conti e ipotecato la semifinale. Un uno-due devastante, che porta a quota 11 centri il bottino stagionale di Erling solo in Champions League e che ribadisce la centralità e l'importanza dell'ex Borussia nello scacchiere di Pep. Uno scacchiere che proprio nel norvegese trova il terminale perfetto per concretizzare una mole impressionante di gioco a ritmi altissimi e per sfondare ogni difesa.

Numeri a parte, del resto, proprio in quella che in molti hanno indicato come la finale anticipata di questa Champions il City ha dimostrato di avere un'altra cilindrata e tante armi per fare il match, costringere l'avversario all'errore e andare a bersaglio. Tema tattico che di fatto piazza gli uomini di Gaurdiola in cima alla lista dei candidati per la vittoria finale che potrebbe portare Pep ad alzare il trofeo per la terza volta in carriera da allenatore dopo i due successi alla guida del Barcellona. Obiettivo alla portata di un gruppo che finora in Champions ha viaggiato a pieno regime segnando a raffica e vestendo decisamente i panni della squadra da battere in questa edizione.