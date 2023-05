Inter, Barella: "Stagione di alti e bassi, ma l'atmosfera della Champions..."

QUI INTER

Il centrocampista nerazzurro verso il derby d'andata: "Serviranno cuore, coraggio e forza"

Nicolò Barella si carica in vista della semifinale d'andata di Champions League. Mercoledì a San Siro va in scena Milan-Inter e il centrocampista nerazzurro ha parlato dell'attesissimo euroderby ai canali Uefa: "Sicuramente è stata una stagione difficile e un po' strana, con tutti gli alti e bassi per me e per la squadra. Sono contento di avere ancora un po' di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere le sensazioni che si provano con una certa atmosfera: ascoltare quella musica ti dà la spinta in più. Non è affatto una scusa, ma ci sono partite in cui inconsapevolmente ti metti davvero in gioco e trovi l'energia giusta: questa è la Champions".

La ricetta per affrontare i cugini è chiara nella sua testa: "Serviranno cuore, coraggio e forza, ma servirà anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Il mondo intero seguirà questa partita, saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento. Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano 'the champions', io mi ritrovo a pensare 'Ci siamo!'. Sono sensazioni forti. Ti vengono i brividi,e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions e i tifosi dell'Inter possono regalartele".

Barella ha poi parlato di un ex campione d'Europa come Dejan Stankovic, da sempre suo modello di riferimento: "L'ho sempre detto perché io non ho mai fatto tanti gol. Vedere con quanta facilità segnava e giocava a calcio, la sua grinta unita alla tecnica, catturava sempre la mia attenzione e mi faceva guardare le partite e studiare il suo modo di giocare. I suoi passaggi, i suoi tiri, anche il suo modo di stare in campo... Gli devo molto. Mi piacerebbe segnare gol incredibili come i suoi. Ultimamente sto migliorando nel segnare bei gol, ma mi mancano quelli facili. Lui ha fatto la storia all’Inter".

L'annata del Triplete, tuttavia, non è stata rievocata in queste ultime settimane: "A dire il vero non ne abbiamo mai nemmeno parlato tra noi, perché tra campionato e Coppa Italia ci sono tante competizioni, non è facile concentrarsi su una sola. Sicuramente è bello vedere le foto appese qui ad Appiano, o anche solo ascoltare i racconti di chi c'era in quel momento. Crea una sensazione che ti rende orgoglioso e ti stimola".

Vedi anche Champions League Champions League, sarà Manzano l'arbitro di Milan-Inter