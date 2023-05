Champions League, sarà Manzano l'arbitro di Milan-Inter

LA DESIGNAZIONE

L'euroderby di andata affidato a una squadra tutta spagnola

Squadra arbitrale tutta spagnola per Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League in programma mercoledì al Meazza. A dirigere la partita sarà Jesús Gil Manzano, assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María Sánchez, mentra al Var ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández.

Manzano ha diversi precedenti con il Milan, ma nessuno con l'Inter: quest'anno ha arbitrato la sfida d'andata tra i rossoneri e la Dinamo Zagabria del 14 settembre, terminata 3-1 per i ragazzi di Pioli con le reti di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Nell'ottobre del 2020/21 diresse il playoff di Europa League Rio Ave-Milan, terminato 2-2 nei tempi regolamentari (Saelemaekers, Calhanoglu) e poi vinto dai rossoneri ai rigori. Successivamente arbitrò l'andata dei sedicesimi di finale tra Milan e Stella Rossa, terminata 1-1 (in gol Kessié su rigore).

In patria Manzano è famoso per alcuni cartellini rossi: quest'anno ne ha estratti 7 in 17 partite di Liga arbitrate, tra cui quello ad Angel Correa nel derby di Madrid del 25 febbraio e quelli a Lewandowski (doppio giallo) e Piqué in Osasuna-Barcellona dell'8 novembre. Quest'ultimo, in particolare, è diventato celebre per aver chiuso con un'espulsione la carriera del difensore catalano.