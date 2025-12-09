Logo SportMediaset

Calcio
Champions League
L'INTERVISTA

Balotelli: "Aspetto una chiamata dalla Serie A e sogno il Mondiale"

L'attaccante italiano, doppio ex di Inter e Liverpool, ha parlato dei suoi progetti futuri dentro e fuori dal campo

di Redazione
09 Dic 2025 - 13:13

Inter-Liverpool è uno dei match di cartello della sesta giornata della League Phase di Champions League. Un grande doppio ex della partita è Mario Balotelli: l'attaccante italiano si è raccontato a Clarence Seedorf, suo ex allenatore ai tempi del Milan, per Prime Video. 

In nerazzurro Supermario la Champions l'ha anche vinta, nella storica cavalcata del 2010: "Ho realizzato negli anni, crescendo, quanto valga quella Champions. Quando sei giovane non ci pensi, sei orientato al futuro, invece poi capisci che non è facile: bisogna avere lo spirito giusto anche fuori dal campo per riuscirci. La Coppa del Mondo è la più importante, ma dopo arriva la Champions: è stato un orgoglio alzarla, un'esperienza fantastica, sfortunatamente Mourinho non mi fece giocare la finale anche se durante la settimana aveva preparato il tridente con me, Eto'o e Milito. Non è importante però averla giocata, contava solo vincerla".

NIENTE RITIRO, ASPETTO LA CHIAMATA GIUSTA

Super Mario ha le idee molto chiare sul presente e sul futuro: "Mi sto allenando con una squadra locale bresciana (il Carpenedolo, in Eccellenza). Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per il momento non ci sono. Se non ci dovesse essere la possibilità di stare in Italia ascolterò anche offerte dall'estero. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a impormelo". Belotelli, come già aveva detto ai tempi del suo ritorno al Genoa, pensa di poter dire ancora la sua nel calcio di oggi: "Non vedo molte partite ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio è diverso: è più fisico e con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora giocare".

SOGNO MONDIALE

Un ritorno in campo a pochi mesi dal Mondiale non può essere casuale. Una competizione con cui Balotelli ha un legame speciale: è suo l'ultimo gol dell'Italia in una coppa del Mondo (nel 2014 contro l'Inghilterra). "Devo essere realista, so che è solo un sogno ma lo sogno sempre e lo sognerei anche a 50 anni, tutti sappiamo cosa significa giocare quell'evento".

PROGETTI FUORI DAL CAMPO

I progetti di Mario non si limitano al rettangolo di gioco: "Lavorare sulla mia immagine, che è qualcosa che sto già facendo. A breve partirò con un mio podcast e in futuro inizierò a partecipare a eventi con gli sponsor: è qualcosa che prima non mi piaceva ma ora lo farò". 

mario balotelli
inter
liverpool
italia
mondiale

