Balotelli: "Aspetto una chiamata dalla Serie A e sogno il Mondiale"

In nerazzurro Supermario la Champions l'ha anche vinta, nella storica cavalcata del 2010: "Ho realizzato negli anni, crescendo, quanto valga quella Champions. Quando sei giovane non ci pensi, sei orientato al futuro, invece poi capisci che non è facile: bisogna avere lo spirito giusto anche fuori dal campo per riuscirci. La Coppa del Mondo è la più importante, ma dopo arriva la Champions: è stato un orgoglio alzarla, un'esperienza fantastica, sfortunatamente Mourinho non mi fece giocare la finale anche se durante la settimana aveva preparato il tridente con me, Eto'o e Milito. Non è importante però averla giocata, contava solo vincerla".