Balotelli, parla l'agente: "Ha sempre richieste dall'estero, difficile che torni in Italia"

Dopo la brutta avventura al Genoa, Mario Balotelli sta cercando di trovare una nuova sistemazione. Certezze, al momento, sulla possibile destinazione di SuperMario non ce ne sono. Ma, stando al suo procuratore, quasi sicuramente non si tratterà di una squadra italiana. "Mario ha sempre avuto molte richieste dall'estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest'ultima esperienza non positiva - ha spiegato l'agente dell'attaccante Enzo Raiola in un'intervista a DerbyDerbyDerby -. L'anno scorso ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club. Alla fine c'è stata un'opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava".