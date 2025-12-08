Atalanta, Palladino: "Col Chelsea vogliamo fare la partita perfetta. Mai più prestazioni come Verona"

Dopo la brutta sconfitta contro il Verona, l'Atalanta si rituffa in Champions League: domani a Bergamo arriva il Chelsea di Enzo Maresca. "Si riparte con la consapevolezza di aver offerto una prestazione al di sotto dei nostri standard. Il confronto con i ragazzi è stato onesto e diretto: ho visto nei loro occhi un profondo dispiacere per come si sono sviluppati gli eventi a Verona - ha spiegato Raffaele Palladino in conferenza stampa -. Noi non vogliamo ripetere queste prestazioni, e domani c'è già l'occasione per poter fare bene: vogliamo confrontarci contro il Chelsea. Ho un gruppo di grandi uomini che vogliono riscattarsi dopo Verona. Certi passaggi a vuoto non devono più accadere, è vero, ma piangersi addosso non serve: bisogna voltare pagina immediatamente. Non devono più accadere queste cose, ma ora serve voltare pagina: tra Chelsea e Cagliari serve ritrovare il passo giusto dando tutto. Vogliamo fare una partita perfetta".