Udinese, Runjaic: "Partite come oggi non si devono perdere mai"

"Sono qui in conferenza stampa, nonostante la squalifica, perché sono il primo responsabile di quanto è accaduto. Sono deluso e arrabbiato per l'approccio e per il fatto che i ragazzi devono capire che partite come questa, se non si possono vincere, si deve fare di tutto almeno per non perderle". È quanto ha dichiarato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando la sconfitta casalinga dell'Udinese con il Genoa. "Le statistiche di oggi possiamo prenderle e buttarle nel cestino - ha aggiunto - perché prevalgono le ingenuità difensive. Abbiamo fatto troppo poco per vincere la partita. Non penso che il problema siano stati i cambi che non hanno inciso, perché quel primo tempo, in cui abbiamo approcciato malissimo, lo hanno giocato i titolari. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti. Sono il primo responsabile e so anche cosa bisogna fare. Lo farò coi miei metodi".