Calcio

Udinese, Runjaic: "Partite come oggi non si devono perdere mai"

08 Dic 2025 - 21:17

"Sono qui in conferenza stampa, nonostante la squalifica, perché sono il primo responsabile di quanto è accaduto. Sono deluso e arrabbiato per l'approccio e per il fatto che i ragazzi devono capire che partite come questa, se non si possono vincere, si deve fare di tutto almeno per non perderle". È quanto ha dichiarato Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando la sconfitta casalinga dell'Udinese con il Genoa. "Le statistiche di oggi possiamo prenderle e buttarle nel cestino - ha aggiunto - perché prevalgono le ingenuità difensive. Abbiamo fatto troppo poco per vincere la partita. Non penso che il problema siano stati i cambi che non hanno inciso, perché quel primo tempo, in cui abbiamo approcciato malissimo, lo hanno giocato i titolari. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti. Sono il primo responsabile e so anche cosa bisogna fare. Lo farò coi miei metodi". 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:24
Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio
21:17
Udinese, Runjaic: "Partite come oggi non si devono perdere mai"
21:14
Genoa, De Rossi: "Abbiamo lottato come una vera famiglia"
21:05
Union Brescia, esonerato Diana dopo il ko col Lumezzane
20:47
Mondiali 2026, Christillin: "Più partecipazione ma qualità scadente, sorteggio molto politico"