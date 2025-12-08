Juventus, Atalanta, Fiorentina: quando cambiare l'allenatore non serve

La situazione è davvero drammatica, invece, in casa Fiorentina. Con Vanoli alla guida sono arrivati due pareggi e due sconfitte in Serie A, e un ko in Conference League. Ma quel che è peggio è che oggi la Viola è ultima da sola in classifica a tre punti dal Verona e soprattutto è emersa una clamorosa spaccatura all'interno dello spogliatoio e non solo con la tifoseria. Il fatto incredibile è che la rosa è formata da giocatori di livello, partiti con ambizioni di tutt'altro spessore, che invece si ritrovano invischiati nei bassifondi, senza essere in grado di uscirne. Se non si accenderà improvvisamente la luce, di questo passo la retrocessione sembra inevitabile.