Mondiali 2026, Christillin: "Più partecipazione ma qualità scadente, sorteggio molto politico"

"Ci saranno delle partite che probabilmente finiranno 10-0, come si è già visto in alcuni gironi di qualificazione. Allargare ha anche una positività, far partecipare più squadre, più spettatori, più tifosi. Obiettivamente la qualità sarà un po' più scadente, a vantaggio di più spettacolo e partecipazione. Ricordiamo che la Fifa ha 211 federazioni affiliate, più degli stati delle Nazioni Unite. Vediamo cosa succederà", ha proseguito. "In futuro il Mondiale ancora più in formato extralarge? Si era addirittura parlato di Mondiale a 64 squadre. Credo che in questo momento bisogna tenere i piedi per terra. In passato, da rappresentante Uefa, si è sempre tenuto il freno a mano tiratissimo sull'aumento esagerato di squadre", ha sottolineato Christillin.