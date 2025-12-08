Genoa, De Rossi: "Abbiamo lottato come una vera famiglia"

"Ho visto una squadra, delle trame interessanti, abbiamo giocato e palleggiato, ma non mi è piaciuto quando ci siamo abbassati troppo dopo il gol fatto, dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo lottato come una vera famiglia e non è scontato. Io stesso ho fatto parte di squadre che lottavano per finta o lottavano in 8, o facevano gli schizzinosi quando entravano. Noi invece abbiamo lottato tutti insieme, dal primo minuto al 96'". Lo ha detto Daniele De Rossi, in conferenza stampa, dopo la vittoria esterna del suo Genoa a Udine. "Ora dobbiamo allontanarci il più possibile dalla zona retrocessione - ha aggiunto - ma dobbiamo indossare l'elmetto perché adesso affronteremo squadre molto più forti di noi. Sono contento di come sono entrati i ragazzi a partita in corso. E Norton-Cuffy diventerà fortissimo, sta crescendo e ascoltando i consigli di tutto lo staff", ha concluso.