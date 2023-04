Champions, Ancelotti gioca Milan-Napoli: "Partita equilibrata e molto incerta"

CHAMPIONS LEAGUE

Il tecnico del Real Madrid: "Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul con il Milan"

© Getty Images L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato anche di Napoli-Milan, sfida di andata dei quarti di Champions League tra l'ultima squadra allenata e quella con cui ha vinto più trofei. "In questo tipo di partite i giocatori sentiranno la pressione, saranno motivatissimi, quindi non c'è bisogno di fare discorsi motivazionali. Il discorso da fare è legato alla strategia della partita, cercando di dare indicazioni chiare e semplici ai giocatori, per farli sentire coinvolti e partecipi: è un modo anche per stemperare un po' la pressione che inevitabilmente queste partite ti mettono addosso". È vero che dopo il sorteggio ha sentito Maldini e gli ha dato appuntamento a Istanbul? "È stato soprattutto un augurio al Milan al quale sono affezionato. In realtà Milan-Napoli sarà una partita molto equilibrata e molto incerta. Sarebbe bello ritrovarsi a Istanbul? Per il Real sì, credo anche per il Milan, ma tutti vogliono arrivare a Istanbul".

Alla stessa ora in cui Napoli (con il dubbio Osimhen) e Milan si daranno battaglia, il Real di Ancelotti cercherà di mettere il primo mattoncino sulla qualificazione alla semifinale contro un Chelsea completamente allo sbando. "Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di Champions? Si pensa di arrivare a vincerla, sapendo che ogni partita è un ostacolo difficile, duro e imprevedibile, la Champions è così". E se lo dice il tecnico campione in carica e Maestro della Champions (4 trionfi con Milan e Real) non si può non credergli...