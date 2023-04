Napoli, Osimhen fa passi avanti verso il Milan

verso milan-napoli

Oggi primo provino sotto gli occhi di Spalletti: il nigeriano è tornato a lavorare sul campo e vuole esserci in Champions League ma resta la cautela

Come sta Victor Osimhen? Questa è la grande domanda che si pongono da giorni i tifosi del Napoli, ansiosi di rivedere in campo il terminale offensivo dell'orchestra di Luciano Spalletti e, in parte, anche quelli del Milan, consapevoli che il nigeriano sarebbe il più grande spauracchio sulla strada verso le semifinali di Champions League. Se ci fosse un termometro a misurare le possibilità di rientro del numero 9 azzurro per la sfida di mercoledì a San Siro, sarebbe in rialzo: fino a sabato Osimhen aveva lavorato solo in palestra sul tapis roulant mentre ieri, giorno di Pasqua con la squadra a riposo, è tornato ad allenarsi sul campo in solitaria, con anche un po' di corsa.

INFORTUNIO OSIMHEN, RIENTRA COL MILAN? Da qui a dire che il nigeriano sarà tra i convocati di Spalletti, però, ce ne passa. Perché l'infortunio (lesione distrattiva all'adduttore) è di quelli da prendere con le pinze, a maggior ragione a un mese mezzo dalla fine della stagione, a Castelvolturno nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba nonostante la grande voglia mostrata dal giocatore. Il reparto offensivo, privo anche di Giovanni Simeone (che dovrebbe stare fuori non meno di due settimane, e quindi non sarà disponibile per la gara di ritorno), vede solo Giacomo Raspadori come abile e arruolabile e dunque si oscilla tra la necessità di recuperare un'altra pedina per dare più scelte a Spalletti e la prudenza di non dover considerare già chiusa la stagione di Osimhen a causa di un rientro troppo affrettato.

RIENTRO OSIMHEN, PROVINO DI SPALLETTI Oggi la squadra tornerà ad allenarsi e dunque sarà l'occasione per Spalletti di rivedere dal vivo l'attaccante: una sorta di primo provino, comunque decisivo. Perché è vero che la decisione definitiva arriverà martedì ma se l'allenatore si accorgesse sin da subito che l'infortunio non è ancora superato, anche la rifinitura sarebbe inutile per Osimhen. L'unica certezza è che il 24enne vuole provarci: per lui è una corsa contro il tempo.

