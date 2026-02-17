Le pagelle di Galatasaray-Juve: Koopmeiners brilla nel buio, malissimo la difesa

© Getty Images
La doppietta riaccende l’olandese: Cabal disastroso, Gatti, Kalulu non pervenuti
Di Gregorio 5.5 – Meno colpevole rispetto all’episodio contro l’Inter, ma comunque non perfetto in alcune occasioni dei gol.
Kalulu 5 – In netta difficoltà a contenere le offensive di Lang, deve riprendersi al più presto dopo l’espulsione di sabato scorso ma anche da questa serata.
Bremer 6 – Il migliore dei difensori bianconeri fino alla sostituzione per infortunio. Gatti 5 (dal 34 pt) – Fa rimpiangere il brasiliano in svariate situazioni.
Kelly 5 – Anche lui vive una delle serate peggiori dell’ultimo periodo bianconero.
Cambiaso 5.5 – Primo tempo non brillante, ma i suoi compagni nella ripresa non fanno meglio. Cabal 4 (dal 1’ st) - Ingenuità che costa caro, fino alla sua espulsione il match era equilibrato, seppur molto complesso.
Koopmeiners 8 – L’unica luce della serata bianconera, si sblocca con due gol molto belli che però non portano alla vittoria.
Locatelli 6 – Lotta più di altri, ma sembra in affanno rispetto al match di San Siro.
Thuram 5.5 – Non il solito Khephren dominante fisicamente e atleticamente. Miretti sv (dal 35’ st).
Conceicao 5.5 – Un po’ fumoso, ma chiede spesso il pallone e prova la giocata (che non riesce). Kostic 5.5 (dal 25’ st) – crea poco e non impatta la gara.
McKennie 6.5 – Fa l’attaccante meglio di Openda, fornendo l’assist al momentaneo 2-1 di Koopmeiners.
Yildiz 5.5 – Da un giocatore del suo livello ci si aspettano prestazioni ben diverse in serate come queste. Openda sv (dal 36’ st).
LE PAGELLE DEL GALATASARAY
Cakrir 5.5; Sallai 5.5, Sanchez 7, Bardacki 6, Jakobs 6; Torreira 6.5, Sara 7.5; Yilmaz 6, Akgun 6, Lang 8; Osimehn 6.5. Subentrati: Sané 6.5, Singo 6.5, Icardi 6, Elmali 6, Boey 7.