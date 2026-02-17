Galatasaray-Juventus, Spalletti: "Abbiamo fatto tre passi indietro, dobbiamo prenderci le responsabilità"

Nelle ultime quattro partite, la Juventus ha subito almeno due gol a partita, invertendo il trend delle gare precedenti: "Io ho questa convinzione che noi possiamo alleggerire la difficoltà della fase difensiva se riusciamo a giocare a calcio. Non abbiamo giocatori che fanno bene in ripartenza o con grande solidità difensiva. Se andiamo sotto livello siamo a rischio, sempre". Spalletti, poi, è entrato nel vivo della partita, analizzando i motivi che hanno portato alla sconfitta. Tra questi, anche gli errori tecnici al limite dell'area in occasione di alcuni gol del Galatasaray: "Noi vogliamo sempre giocare in situazioni normali. Quando il pericolo è estremo il pallone si butta via, non è vera questa cosa che bisogna sempre giocare. Poi quando succedono queste cose estreme, ripeto, non è mai facile". E poi aggiunge: "Bisogna prendersi delle responsabilità. A livello individuale e di presa di conoscenza di alcune situazioni non siamo ancora al top e stasera l’abbiamo peggiorata. L’espulsione ha una forza nella difficoltà della partita ma si lavora, siamo qui per questo. Dobbiamo rendere conto a una società e un popolo".