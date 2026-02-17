Juve, guai per Spalletti: problema muscolare per Bremer

Brutte notizie per Luciano Spalletti e la Juventus. Alla mezz'ora del primo tempo della sfida con il Galatasaray, Gleison Bremer ha lasciato il campo a causa di un problema alla coscia destra. Il difensore bianconero ha provato a rientrare in campo dopo un massaggio effettuato a bordo campo, ma dopo pochi minuti è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Federico Gatti. Nelle prossime ore previsti gli esami di rito per capire l'entità dell'infortunio del centrale brasiliano.