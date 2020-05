Valencia, Florenzi: "L'impatto è stato duro, ora voglio dare il 100% per questa squadra"

LE PAROLE

Il passaggio da Roma a Valencia non è stato esattamente una passeggiata per Alessandro Florenzi. L'ex jolly giallorosso lo ha confermato in un'intervista al sito del club spagnolo: "Non è stato facile. All’inizio ho giocato solo tre partite, poi ho preso la varicella e alla fine ci si è messo di mezzo anche il Covid…Non sono stato in grado di godermi l’atmosfera di Valencia e quella che si respira al Mestalla". Florenzi resterà in Spagna fino al termine della stagione e proverà ad aiutare il suo club a raggiungere la qualificazione in Champions League: "Dobbiamo provare a fare del nostro meglio e portare a casa quante più vittorie possibili per raggiungere l’obiettivo. Ad oggi è alla nostra portata. Il mio obiettivo in questo momento è aiutare la squadra. Voglio dare il cento per cento per questa maglia, lottare dal primo all'ultimo minuto".

La rincorsa del Valencia partirà dal settimo posto, con un ritardo di quattro punti dalla Real Sociedad quarta in classifica, anche se naturalmente mancherà la carica del Mestalla: "Non sarà facile giocare senza i nostri tifosi - ha ammesso - Tutti conoscono la loro forza. Un segnale è arrivato anche nella seconda partita contro l’Atalanta. Quella notte ci hanno sostenuto fuori dallo stadio. Sicuramente sarà diverso giocare così, ma vogliamo dargli comunque una gioia in questi tempi difficili".

Florenzi ha infine riflettuto sui giorni del lockdown, che anche in Spagna è stato piuttosto severo: "Sicuramente non siamo abituati a stare a casa per così tanto tempo. Mi sono divertito il più possibile stando con mio figlio e giocando la maggior parte del tempo con lui, non è abituato a vedere suo padre a casa per così tanto...Ho anche lavorato duramente per essere pronto e non vedo l’ora di giocare di nuovo".