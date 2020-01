USA, Del Piero scrive la storia: due donne in campo coi maschi

USA

Alessandro Del Piero continua a scrivere pagine importanti della storia del calcio anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. L'ex numero 10 della Juventus, attuale proprietario di una squadra di terza divisione di calcio americana, LA 10 Fc di Los Angeles, ha infatti permesso a due donne di scendere in campo con i colleghi maschi. Le giocatrici in questione sono Lianne Sanderson e Ashley Nick, ex della Juventus Women, che in un certo senso hanno fatto la storia e per questo hanno ringraziato Pinturicchio sui social.

"Oggi abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Siamo le prime donne ad aver giocato in un campionato semi professionistico con la LA 10 Fc di Alessandro Del Piero. Wow, è stato fantastico! Grazie alla Juventus e ovviamente al mio amico Alessandro, la leggenda. Ce l'abbiamo fatta Ashley! Questo è solo l'inizio", ha scritto su Instagram la Sanderson, a cui la collega ha risposto: "Che bella sensazione indossare di nuovo la maglia e righe bianche e nere e scendere in campo con i ragazzi dell'LA 10 Fc. Grazie per averci accolte, non vedo l'ora di giocare ancora".