Falsi vaccini anti-Covid, Camila Giorgi chiede il rito abbreviato

In un incidente probatorio tenuto due anni fa la dottoressa Daniela Grillone Teciou, principale indagata, aveva raccontato la propria versione dei fatti. Dagli accertamenti sono emerse 380 dosi di vaccino anti-Covid falsamente somministrate ad assistiti, altre 344 a pazienti non appartenenti all'Ulss 8 e 295 a pazienti dell'Ulss 8, non assegnati alla dottoressa Tecioiu.