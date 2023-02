Tottenham, Conte si è operato: "Tutto bene, non vedo l'ora di tornare sul campo"

INGHILTERRA

Il club inglese aveva fatto sapere che il tecnico italiano sarebbe andato sotto i ferri a seguito di una diagnosi di colecistite

© twitter Antonio Conte si è sottoposto a un'operazione chirurgica per la rimozione della cistifellea. L'intervento, come annunciato dallo stesso tecnico del Tottenham sui propri canali social, si è svolto senza complicazioni: "Grazie per i vostri splendidi messaggi - le sue parole affidate a Instagram - L'operazione è andata bene e io mi sento già meglio. Ora devo pensare a recuperare, non vedo l'ora di tornare sul campo con la squadra".

L'annuncio dell'intervento lo aveva dato in precedenza il, spiegando che il tecnico italiano soffriva di gravi dolori addominali e quindi sarebbe andato sotto i ferri: “A seguito di una diagnosi di colecistite - la nota del club - oggi Antonio Conte sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutto il club gli augura una pronta guarigione”.

Non è ancora chiaro quando Conte potrà tornare a sedersi in panchina, ma di sicuro salterà il prestigioso appuntamento della prossima sfida casalinga contro il Manchester City di Guardiola in programma domenica. Kane e compagni avranno quindi una motivazione in più per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale in chiave qualificazione alla prossima Champions League, al momento lontana solo tre punti (ma Newcastle e Manchester United hanno disputato una partita in meno).

Vedi anche Mercato Conte: "Momento difficile: sto riflettendo sul futuro. Mi manca la famiglia"