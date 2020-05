Spagna: 5 positivi al coronavirus tra Liga e Seconda Divisione

Sarebbero 5 i casi di positività al coronavirus riscontrati dopo i primi test in Spagna in vista della ripresa degli allenamenti in forma individuale. Secondo l'emittente catalana Rac1, tre giocatori appartengono a squadre della Liga e altri due sono stati registrati in un club di Seconda Divisione, la Serie B spagnola. Si tratta ancora di risultati parziali, visto che mancano ancora gli esiti di tutti i test effettuati nella giornata di giovedì. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo 'As', una stima della Lega iberica prevede che, sui 2.000 test realizzati, saranno circa una trentina i positivi.

