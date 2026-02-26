L'Inter sabato col Genoa, Mkhitaryan: "Delusione Bodo ma abbiamo un obiettivo: lo scudetto"

Rilanciando con l'obiettivo di conquistare nella stagione in corso il tricolore, che sarebbe il terzo dalla stagione 2020/21 per i nerazzurri: "Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso, capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare", ha spiegato Mkhitaryan. Che guarda anche al futuro prossimo, per ora senza intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato a ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo", ha concluso.