L'Inter sabato col Genoa, Mkhitaryan: "Delusione Bodo ma abbiamo un obiettivo: lo scudetto"
© Getty Images
L'Inter si prepara a ripartire con la sfida di sabato contro il Genoa dopo la delusione dell'eliminazione in Champions League col Bodo/Glimt, con un obiettivo chiaro in testa: lo scudetto. A confermarlo è anche uno dei leader del gruppo di Cristian Chivu, Henrikh Mkhitaryan. "Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci il giorno dopo pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere", ha spiegato durante la presentazione della sua biografia "Henrikh Mkhitaryan, la storia di un calciatore fuori dagli schemi".
"Quello dà la forza, avere un altro obiettivo davanti. Non ti devi fermare mai. Siamo primi in campionato, non è ancora finita ma si vede il grande lavoro fatto". D'altronde, la conclusione della scorsa stagione, senza vittorie e con la cocente delusione della sconfitta per 5-0 contro il PSG in finale di Champions League, ha lasciato il segno sulla squadra. "L'anno scorso in due settimane potevamo vincere tre trofei, abbiamo perso tutte le opportunità. Naturalmente noi volevamo vincerne almeno uno, questo è il calcio, nessuno se lo aspettava - ha aggiunto il centrocampista armeno -. Non siamo riusciti, dopo quella delusione abbiamo trovato una grande forza per alzarsi il giorno dopo e andare al lavoro".
Rilanciando con l'obiettivo di conquistare nella stagione in corso il tricolore, che sarebbe il terzo dalla stagione 2020/21 per i nerazzurri: "Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso, capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare", ha spiegato Mkhitaryan. Che guarda anche al futuro prossimo, per ora senza intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato a ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo", ha concluso.