LA PROTESTA

Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr

Il portoghese contrariato per i mancati acquisti nel mercato invernale

02 Feb 2026 - 10:25
videovideo

Clamoroso in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo è determinato a saltare la prossima partita dell'Al Nassr, in programma questo lunedì contro l'Al-Riyadh, per la 20esima giornata del campionato saudita, secondo quanto appreso dal quotidiano portoghese A Bola. Il motivo, contrariamente a quanto inizialmente riportato dalla stampa saudita, non ha nulla a che fare con le condizioni fisiche dell'attaccante portoghese, considerando il duello contro i campioni dell'Al Ittihad, allenato da Sérgio Conceição, in programma venerdì prossimo.

Secondo una fonte interna all'Al Nassr, Ronaldo è insoddisfatto della gestione che il PIF (Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita) sta portando avanti nel club che rappresenta da tre anni, soprattutto in confronto al trattamento riservato ai rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, anch'essi gestiti dallo stesso fondo. Ronaldo si lamenta del "disinvestimento" nell'Al Nassr. Il tecnico Jorge Jesus non ha ricevuto i rinforzi richiesti, e la prova è che l'unico giocatore ingaggiato in questa sessione invernale di calciomercato è stato Haydeer Abdulkareem, un centrocampista iracheno di 21 anni.

cristiano ronadlo
arabia
al nassr
sciopero
mercato

