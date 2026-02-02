Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr

Secondo una fonte interna all'Al Nassr, Ronaldo è insoddisfatto della gestione che il PIF (Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita) sta portando avanti nel club che rappresenta da tre anni, soprattutto in confronto al trattamento riservato ai rivali dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, anch'essi gestiti dallo stesso fondo. Ronaldo si lamenta del "disinvestimento" nell'Al Nassr. Il tecnico Jorge Jesus non ha ricevuto i rinforzi richiesti, e la prova è che l'unico giocatore ingaggiato in questa sessione invernale di calciomercato è stato Haydeer Abdulkareem, un centrocampista iracheno di 21 anni.