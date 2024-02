Ronaldo e l'esultanza 'immorale': la Federcalcio saudita apre un'indagine

Guai in vista per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La Federcalcio saudita ha infatti aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante portoghese per un gesto ritenuto "immorale" nel corso della partita di Saudi Pro League vinta dal suo Al Nassr per 3-2 contro l'Al Shabab. Dopo aver segnato uno dei suoi due gol, CR7 ha risposto alle provocazioni dei tifosi avversari che inneggiavano a Messi portando prima la mano all'orecchio e poi all'altezza delle parti intime.