Cristiano Ronaldo va ko e perde la testa: gesto volgare verso la tribuna

Cristiano Ronaldo odia letteralmente perdere, e pure in Arabia Saudita il portoghese non ha cambiato mentalità. Sconfitto con l'Al Nassr al cospetto dell'Al-Hilal di Milinkovic-Savic in un match amichevole (2-0 il punteggio finale), il 39enne ha lasciato il campo decisamente adirato. A peggiorare lo stato emotivo del campione è stato un tifoso che dagli spalti ha lanciato una maglia avversaria verso il campo mentre CR7 si dirigeva negli spogliatoi. E proprio in questo momento è accaduto l'impensabile: l'ex Juve ha raccolto la tenuta, l'ha strofinata sulle parti intime per poi rilanciarla verso la tribuna. Un gesto non di buon gusto e decisamente evitabile.