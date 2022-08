Ronaldo-Carragher, che tensione: CR7 rifiuta la stretta di mano a bordocampo

PREMIER LEAGUE

Siparietto polemico poco prima di Manchester United-Liverpool: il portoghese "evita" la bandiera del Liverpool durante il riscaldamento

Cristiano Ronaldo ha voluto far pagare il conto a Jamie Carragher in diretta tv nazionale: nel pre-partita di Manchester United-Liverpool infatti, il portoghese si è fermato a bordocampo per salutare alcuni inviati (ed ex-compagni di squadra) della tv inglese. CR7 ha stretto la mano a tutti tranne che uno, ossia l'ex capitano del Liverpool. La tensione tra i due è palpabile e nasce dalle dichiarazioni critiche di Carragher nei confronti di Ronaldo: "Nessun club vuole Ronaldo e forse neppure il Manchester", aveva commentato l'ex difensore durante l'estate.

Vedi anche Calcio estero Premier League: risorge lo United, 2-1 al Liverpool Commenti che di certo saranno arrivati alle orecchie di CR7, che più volte ha reagito polemicamente - principalmente con commenti Instagram - ad alcune insinuazioni dei media britannici durante un'estate alquanto travagliata. Il portoghese vorrebbe lasciare Carrington il prima possibile, spinto dall'esclusione dei Red Devils dalla Champions League di quest'anno. Il problema tuttavia, rimane trovare una sistemazione che possa allinearsi col suo pedigree. In Manchester United-Liverpool, partita culminata con la vittoria shock dei Red Devils per 2-1, CR7 ha assistito dalla panchina fino all'85'. "Per me, la sua eta' non e' un problema. Se sei giovane o sei vecchio, se continui a giocare bene sei ancora abbastanza buono", ha dichiarato il tecnico Erik Ten Hag. L'olandese ha ribadito la centralità di Ronaldo nonostante l'esclusione di ieri, affermando che il portoghese possa tranquillamente adattarsi al suo gioco: "In tutta la sua carriera, sotto diversi manager, ha giocato in diversi stili e sistemi. Ha sempre fatto bene, quindi, perche' non puo' farlo?".