Premier League: risorge lo United, 2-1 al Liverpool

INGHILTERRA

I Red Devils fanno esplodere Old Trafford con un gol per tempo: Sancho apre le danze, Rashford ritocca un passivo che sarebbe potuto essere più ampio. Nel finale, la rete di Salah

Manchester United, presentato Casemiro all'Old Trafford













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La rinascita del Manchester United, dopo due ko consecutivi, arriva nel momento più importante. I Red Devils sconfiggono il Liverpool con una grande prestazione a Old Trafford: Sancho e Rashford firmano il doppio vantaggio, con le parate di Alisson ad evitare un passivo più ampio. Nel finale, arriva la rete del 2-1 di Salah. Sprofondano i Reds, scavalcati dai rivali ed ora al 16° posto nella Premier League: due punti in tre gare per Klopp.

Nella notte della presentazione di Casemiro, appena acquistato dal Real Madrid, risorge il Manchester United: sconfitto 2-1 il Liverpool, con una grande prestazione. I Red Devils, che non schierano Maguire e Cr7 (subentrato), carburano dopo qualche minuto di pressione avversaria: la prima occasione è di Elanga, che centra il palo a tu per tu con Alisson. Il talento svedese è in grande forma e prende parte alla rete del vantaggio, che arriva al 15': triangolo con Eriksen e assist vincente per Sancho, che spiazza Alisson con una finta e insacca in rete. 1-0 United, e la reazione del Liverpool è immediata: Luis Diaz calcia a lato di poco. I Reds, però, faticano nella zona difensiva e sono imprecisi in attacco. I loro tentativi creano pochi pericoli al Manchester United, che rischia di farsi del male da solo: Bruno Fernandes rinvia addosso a Lisandro Martinez e sfiora un clamoroso autogol. La ripresa si apre con un cambio: fuori Elanga e dentro Martial, che incide subito. Al 52', infatti, arriva il raddoppio: il francese anticipa van Dijk e serve Rashford, che ha un'autostrada davanti a sè e deve solo calibrare il preciso tocco per scavalcare Alisson. Liverpool sotto 2-0 e il match si accende: de Gea salva su Diaz, Alisson evita la doppietta di Rashford. Klopp inserisce Fabinho, ma la musica non cambia. I Red Devils controllano nella fase centrale della ripresa, poi il Liverpool accorcia: Salah insacca il 2-1 in tap-in all'81', dopo che de Gea aveva respinto il tiro di Fabio Carvalho. Gli ospiti prendono coraggio, ten Hag inserisce Cristiano Ronaldo e difende con successo il risultato: il Manchester United sconfigge il Liverpool, scavalcandolo in classifica. Un ko che certifica la crisi d'inizio stagione dei Reds: due punti in tre partite per i ragazzi di Klopp, che scivolano al 16° posto nella classifica della Premier League. Alle loro spalle solo Leicester, Everton, Wolverhampton (1) e West Ham (0).

RISULTATI E CLASSIFICHE

