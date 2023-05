Real Madrid: riunione Perez-Ancelotti per programmare il futuro

© Getty Images

Nella mattinata di venerdì Florentino Perez si è recato a Valdebebas, quartier generale del Real Madrid, per incontrare Carlo Ancelotti per il primo faccia a faccia dopo la cocente eliminazione dalla Champions League da parte del Manchester City. Come racconta 'Marca', il presidente dei Blancos è rimasto fermo nella sua idea di continuare il progetto con l'allenatore italiano alla guida. Perez ha chiarito che la rosa andrà rafforzata in accordo con la politica del club e, soprattutto, entrambi hanno concordato su come renderla ancor più competitiva. Ancelotti è il primo a essere convinto del grande futuro che l'attuale rosa ha, quindi è d'accordo sul fatto che necessiti solo qualche ritocco. La società, dal suo canto, vuole che i giovani facciano un ulteriore passo avanti nella crescita. L'obiettivo numero 1, non è più un mistero, è Jude Bellingham, centrocampista inglese del Borussia Dortmund corteggiato da mezza Europa. L'altra priorità è un attaccante come alternativa a Karim Benzema: l'ex Pallone d'Oro dà ancora ampie garanzie (29 i gol in stagione), ma l'età passa inesorabilmente per tutti e ci vuole qualcuno all'altezza per farlo rifiatare.