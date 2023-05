Real Madrid, Ancelotti: "City ha meritato la finale. Futuro chiaro, niente drammi"

qui real

Il tecnico del Real applaude il City e chiude ogni dubbio sul suo futuro

City-Real, le immagini del match















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Carlo Ancelotti non fa drammi dopo la sconfitta cocente subita all'Etihad contro il Manchester City. Un roboante 4-0 che metterebbe chiunque in discussione, ma non "Re Carlo" che non vuole piangersi addosso dopo la finale mancata: "Hanno giocato meglio di noi e hanno meritato di raggiungere la finale. Non c'è stato cortocircuito, loro sono stati forti, hanno pressato forte e preso il vantaggio nel primo tempo". E allontana ogni rumors sul futuro: "Il mio è chiaro".

Nel corso dell'intervista concessa a Prime, il tecnico del Real Madrid si è detto certo: "Questa sconfitta non mette in discussione quanto fatto. Il mio futuro è molto chiaro e questa sconfitta ci aiuterà a essere migliori l'anno prossimo. Non facciamo drammi, guardiamo al futuro. L'anno scorso abbiamo vinto, quest'anno siamo fuori e nello sport capita. Non facciamo drammi".

Sulla partita ha poi sottolineato: "Nel secondo abbiamo provato a rientrare in partita ed è stato impossibile. Mi aspettavo quell'inizio, poi dovevamo gestire meglio la partita. Ma troviamo un rivale forte e dobbiamo accettare di uscire in una semifinale di Champions".

"Non abbiamo fatto quello programmato, questa rosa ha fatto bene. Non siamo riusciti a giocare un'altra finale, ma abbiamo fatto bene in questa stagione e farà meglio la prossima" il commento in conferenza stampa.